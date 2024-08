Secondo un'indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Riccardo Guarnieri potrebbe fare ritorno a breve a Uomini e donne. Secondo i rumors infatti, l'ex cavaliere sarebbe tornato single e potrebbe decidere di rimettersi in gioco e trovare l'amore proprio nel programma che lo ha reso celebre. In studio potrebbe ritrovare la sua ex Ida Platano anche lei pronta a fare ritorno nel dating di Maria De Filippi. Ancora non è chiaro se come tronista o come dama del Trono Over.

Riccardo Guarnieri torna a U&D? Pugnaloni: 'Sarebbe tornato single'

La prima registrazione della nuova stagione di Uomini e donne si è tenuta lo scorso 28 agosto e dalle anticipazioni è emerso che tra i cavalieri tornati a sedersi nel parterre c'è anche Armando Incarnato. I fan del programma si stanno ora domandando se anche Riccardo Guarnieri tornerà a sedersi nel parterre Over. A questa domanda ha risposto in parte Lorenzo Pugnaloni, esperto di tutte le vicende che ruotano intorno a Uomini e donne. Il blogger non ha escluso il ritorno di Guarnieri e, anzi, lo ritiene più che probabile visto che l'ex cavaliere non sarebbe più fidanzato: "Mi hanno riferito che sarebbe tornato single", ha scritto Pugnaloni in una delle sue Stories su Instagram.

Occorre attendere la prossima registrazione per scoprire se questa ipotesi si concretizzerà.

Anche Ida torna a Uomini e donne

Dovrebbe tornare a Uomini e donne pure Ida Platano, assente nella registrazione del 28 agosto per problemi di salute. Ancora non è chiaro se Ida tornerà in qualità di tronista oppure di dama del Trono Over.

Sia in un caso che nell'altro, potrebbe ritrovare in studio non solo Riccardo ma anche Mario Cusitore, il suo ex corteggiatore e che tanto ha fatto discutere nella passata stagione. Una cosa comunque è certa. I fan di Uomini e donne sono in fibrillazione all'idea di rivedere Ida e Riccardo di nuovo nello stesso studio. D'altronde hanno formato una coppia molta amata dal pubblico nonostante i loro alti e bassi.

La loro storia travagliata ha fatto sognare milioni di telespettatori ed in molti si erano ancora in un ritorno di fiamma tra i due.

L'inizio di Uomini e donne slitta al 16 settembre

Da qualche ora a questa parte, si è diffusa a notizia di uno slittamento della data di inizio della nuova stagione di Uomini e donne. Inizialmente si era parlato del 9 settembre, ma con ogni probabilità il dating tornerà su Canale 5 la settimana successiva, ovvero il 16 settembre.

In tale data tra l'altro, debutterà anche la nuova edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.