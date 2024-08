Arriva il momento del parto per Clara nella puntata di Un posto al sole in onda lunedì 2 settembre alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni la vedranno sul punto di dare alla luce Nunzia, ma la situazione è delicata. Eduardo è in pericolo per colpa degli uomini di Torrente e Alberto farà una corsa contro il tempo per cercare di salvare sia Clara che il piccolo Federico. Guido e Mariella, nel frattempo, si allontaneranno sempre di più, ma non solo.

Anticipazioni Un posto al sole di lunedì 2 settembre: Eduardo sta per essere ucciso

Clara e Federico sono in pericolo e Alberto è in gran parte responsabile, visto che ha deciso di seguirli fino alla comunità protetta, per poi finire nelle mani di Torrente.

Palladini deve salvare sia la ex compagna che suo figlio e deve fare presto perché ha già ricevuto diversi avvertimenti.

Nel frattempo, Renato troverà sempre più difficile gestire la permanenza di Valeria a casa di Niko e ancor di più la sua voglia di sapere le loro reali intenzioni.

Eduardo si troverà davanti a due uomini del boss pronti a freddarlo e avrà paura di non poter rivedere più Clara e la bambina che sta per nascere. Quando tutto sembrerà perduto, Alberto farà un gesto inaspettato che metterà Sabbiese di fronte a una scelta molto difficile.

Clara sta per partorire Nunzia

Mentre Eduardo dovrà prendere una decisione che vale la sua vita, Clara sarà sul punto di dare alla luce la piccola Nunzia, ma non nelle condizioni ottimali.

Ancora una volta, il destino remerà contro di lei mettendo alla prova la sua resilienza. Rosa sarà in apprensione ma non potrà fare altro che restare a casa in attesa di notizie.

Rossella si preparerà a conoscere il nuovo primario che sostituisce Luca De Santis, ma le sue aspettative verranno distrutte. Intanto, Silvia e Michele continueranno a provare a far riavvicinare Guido e Mariella, ma ormai sembra un'impresa impossibile.

Guido e Mariella, se ne va una certezza

Nessuno poteva aspettarsi che una coppia così solida come quella di Guido e Mariella potesse andare verso la separazione. Esaminando più da vicino le dinamiche di coppia, cominciano però a emergere delle questioni che sono state prese sottogamba. Mariella ha spesso messo Guido in secondo piano, prendendo decisioni senza consultarlo e dandolo per scontato.

Anche Guido ha le sue responsabilità. Forse ha dato troppo per scontata la presenza di Mariella che, nonostante il carattere non facile, lo ha sempre amato molto e visto come uomo in grado di proteggerla. Tra i due non è però mai mancato il dialogo e lo abbiamo visto anche nel momento in cui hanno deciso di prendere una pausa di riflessione. Guido ha preferito essere sincero con Lollo, rassicurandolo però sul fatto che per lui ci sarà sempre, qualsiasi decisione prenda.