Le anticipazioni della prima registrazione di Uomini e donne, che è programmata per il pomeriggio di mercoledì 28 agosto, rivelano che verranno presentati i nuovi tronisti e potrebbero essere tre i single del trono classico. Per quanto riguarda il trono over, invece, Gemma Galgani tornerà nel dating show per raccontare cosa è accaduto durante l'estate e se la sua conoscenza con Pietro è proseguita. Spazio anche a Tina Cipollari, che continuerà a commentare le vicende sentimentali della dama torinese e dei protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

Gemma torna a Uomini e Donne

Gemma Galgani sarà ancora una delle protagoniste di Uomini e Donne. La dama torinese dovrà spiegare come è andata la sua estate e rivelare qualche dettaglio sulla sua conoscenza con Pietro. Stando alle indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sul suo magazine online, sembrerebbe che fra Gemma e Pietro le cose non siano andate per il verso giusto. C'è grande attesa, inoltre, per scoprire se Ida Platano deciderà di darsi una nuova occasione per tornare in studio a cercare l'uomo della sua vita, dopo le delusioni degli ultimi anni.

I nuovi tronisti dell'edizione 2024/25 di Uomini e Donne

Nella prima registrazione di Uomini e donne verranno anche presentati i nuovi tronisti che cercheranno l'anima gemella in televisione.

I single del trono classico dovrebbero essere tre e potrebbero esserci colpi di scena sui protagonisti che si siederanno nella nuova edizione. Mirko Brunetti è uno dei nomi in lizza per il trono: l'ex protagonista di Temptation Island è tornato single da poco, dopo la rottura con Perla. Carlo Marini, invece, dato per probabile tronista sembra non avere possibilità di partecipare come tronista nella trasmissione di Maria De Filippi.

Roberta e Alessandro non tornano a Uomini e Donne

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza non torneranno a Uomini e Donne perché continuano a essere una coppia affiatata. Anche Asmaa e Cristiano non saranno presenti nel trono over: la coppia ha risolto recentemente una piccola crisi. Per quanto riguarda le indiscrezioni sul cast del parterre potrebbe esserci un gradito ritorno: Francesco Turco potrebbe tornare a cercare l'amore in televisione.

Recentemente, l'esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che il cavaliere pugliese è di nuovo single e sarà uno dei protagonisti del trono over. Stando anche ad indiscrezioni delle ultime ore, anche Alessandro Rausa potrebbe tornare nello studio di Maria De Filippi: sarà finita la sua storia d'amore con Maria Teresa o sarà ospite fisso della trasmissione, come gli aveva permesso la padrona di casa nella scorsa edizione?