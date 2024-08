L'appuntamento con Uomini e donne sta per ripartire nel daytime pomeridiano di Canale 5. La trasmissione dei sentimenti che porta la firma di Maria De Filippi ritornerà sul piccolo schermo per una nuova edizione destinata a proseguire per tutta la stagione 2024/2025.

Il debutto è fissato per lunedì 9 settembre, giorno in cui andrà in onda la prima puntata della nuova edizione. Al centro dell'attenzione ci sarà la presentazione dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore e il ritorno delle "vecchie glorie" del trono over, tra cui Gemma Galgani.

Quando inizia Uomini e donne nel daytime di Canale 5

La programmazione pomeridiana di Canale 5 subirà delle modifiche a partire dal 9 settembre, giorno in cui è in programma il ritorno di Uomini e donne nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05 circa.

La trasmissione del primo pomeriggio tornerà a tener compagnia al suo pubblico dopo essere stata in pausa per ben tre mesi, per il consueto stop estivo.

Al suo posto Mediaset ha scelto di puntare sulla messa in onda di alcune soap tra cui The Family, la cui ultima puntata però sarà trasmessa venerdì 30 agosto.

Nella settimana che va dal 2 al 6 settembre si assisterà infatti al ritorno di My home my destiny 2 nella fascia oraria delle 14:45.

La soap turca, dopo essere stata spostata nel weekend pomeridiano, tornerà così in onda anche nel daytime feriale con un nuovo ciclo di episodi inediti.

Maria De Filippi prende il posto di My home my destiny 2

Lo stop avverrà dal 9 settembre, quando al posto della serie turca seguita da una media di oltre 1,6 milioni di spettatori, si assisterà proprio al ritorno di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Le anticipazioni su quanto accadrà nel corso delle prime puntate rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo in studio dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Tra i nomi i lizza in queste ore spiccano quelli di Mirko Brunetti, ex volto del Grande Fratello, e quello di Mario Cusitore, ex pretendente di Ida Platano.

Spazio poi al ritorno di Gemma Galgani, la quale avrà la possibilità di raccontare come è andata la sua estate dal punto di vista sentimentale.

Il predominio di U&D in televisione

Lo scorso anno U&D è riuscito a imporsi nella gara ascolti del pomeriggio fin dalla prima puntata, conquistando subito l'attenzione di oltre 2,5 milioni di spettatori.

Un incremento notevole per gli ascolti della rete ammiraglia Mediaset che, grazie alla trasmissione dei sentimenti, riesce a conquistare uno share che si aggira tra il 25 e il 27% giornaliero con picchi che raggiungono il 40% sul target giovane.