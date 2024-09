Le anticipazioni dell'episodio di Endless Love che andrà in onda giovedì 5 settembre 2024 rivelano che Emir e Asu avranno un'accesa discussione riguardo alla paternità del bambino di Nihan. Inoltre Kozcuoğlu farà pedinare la moglie, nel timore che lei voglia fuggire dalla città. Ma non è tutto, visto che il figlio di Galip non esiterà a minacciare il commissario Hakan, se lui continuerà ad indagare sul suo ferimento, potrebbe rischiare il posto di lavoro.

Emir teme che Nihan voglia fuggire e la fa pedinare da Galip

Le trama del 5 settembre riprenderà dal momento in cui Emir riceverà in ospedale la visita della sorella Asu.

I due inizieranno a discutere animatamente dopo aver visto l'intervista rilasciata in Tv da Nihan e durante la quale lei comunicava al mondo intero di essere incinta di Emir. Sia Kozcouglu che Asu sanno perfettamente che il bambino è figlio di Kemal ma nonostante ciò, Kozcuoğlu sembrerà disposto a crescere la creatura come fosse sua. Asu lo metterà però in guardia, facendogli presente che non potrà mai dimostrare di esserne veramente il padre. Ascoltando le parole della sorella, Emir capirà che forse Nihan lo sta ingannando e che in verità la moglie ha in mente un piano per fuggire all'estero. A questo punto, per evitare che questo accada, Kozcuoğlu chiederà a Galip di seguire tutte le mosse di Nihan.

Emir minaccia Hakan

Le anticipazioni rivelano inoltre che Emir riceverà la visita del commissario Hakan che si recherà in ospedale per interrogarlo riguardo il suo ferimento. Kozcuoğlu non sarà affatto collaborativo ed anzi, non esiterà a minacciare il poliziotto dicendogli che se non rinuncerà all'indagine, lui lo farà trasferire o addirittura licenziare.

Dando invece uno sguardo alle trame successive della soap tv turca, il pubblico verrà catapultato avanti di 12 mesi nella narrazione e dove Kemal verrà scarcerato dopo aver scontato la sua pena per il tentato omicidio di Emir. I telespettatori vedranno anche Nihan ormai diventata madre della piccola Deniz. Kozcuoğlu invece, non perderà il vizio di ricattare tutti, a partire proprio dalla moglie.

Endless Love in onda anche sabato 7 e domenica 8 settembre

Il primo weekend di settembre vedrà la serie tv con protagonisti Nihan e Kemal andare in onda anche il sabato e la domenica pomeriggio. La soap tornerà a fare da traino a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin che riprenderà su Canale 5 con la nuova stagione proprio il 7 e l'8 settembre. Confermato anche per le settimane successive l'appuntamento del sabato pomeriggio a partire dalle 14:45, mentre a partire da domenica 15 settembre, Canale 5 trasmetterà le nuove puntate del pomeridiano di Amici.