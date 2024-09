Nella puntata di Endless Love in onda lunedì 16 settembre, Zeynep continuerà a vedere Emir di nascosto e cercherà di farlo ingelosire avvicinandosi al commissario Hakan. Nel frattempo la convivenza tra Banu e la suocera Fehime si farà sempre più difficile.

Zeynep cerca di far ingelosire Emir avvicinandosi a Hakan

L'episodio in onda il 16 settembre riprenderà dal momento in cui Zeynep rivelerà a Emir che Kemal sospetta che lui sia coinvolto nella morte di Ozan. Di fatto Zeynep tradirà ancora una volta la fiducia del fratello, spifferando a Kozcuoğlu le mosse di Kemal.

Le dinamiche tra Zeynep ed Emir non sembreranno affatto cambiate in questo ultimo anno. Lei cercherà le attenzioni di lui, ma l'uomo continuerà a trattarla con indifferenza. D'altronde Emir era stato chiaro sin dall'inizio: non avrebbe mai rinunciato a Nihan per nessun motivo. Zeynep invece, pur di conquistare il cuore di Kozcuoglu, non si era fatta scrupoli a sposare Ozan proprio per stare vicino al suo amante. Ma nelle prossime puntate cercherà di farlo ingelosire avvicinandosi a Hakan, approfittando del fatto che il commissario ha un debole per lei.

Guerra aperta tra Fehime e Banu: spoiler del 16 settembre

Intanto in casa Soydere la convivenza tra Banu e la suocera Fehime si farà sempre più difficile.

La madre di Tarik non farà mistero di non apprezzare per nulla la nuora è tra le due sarà guerra aperta. Dando uno sguardo alle trame successive, Kemal riuscirà a ottenere le registrazioni delle ultime telefonate di Ozan e le ascolterà insieme a Nihan. Quest'ultima scoprirà che il fratello le aveva lasciato diversi messaggi vocali, che purtroppo lei non aveva mai ascoltato.

Asu incontrerà Galip al cimitero, mentre Zeynep cadrà nella trappola ordita ai suoi danni proprio da fratello Kemal.

Continua il successo di Endless Love

La serie continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, tanto da far propendere i vertici di Mediaset a promuoverla anche in prima serata, il venerdì. L'appuntamento in prime time trasmesso il 13 settembre è stato visto da una media di circa 2 milioni di telespettatori e questo testimonia l'affetto dei fan.

Anche gli episodi in onda in daytime riescono a guadagnare uno share intorno al 20%, dato che fa di questa soap come una di quelle più viste dell'intero palinsesto delle tv generalista. Un successo che non è solo italiano, visto che Endless Love e stata esportata in 110 paesi nel mondo. Senza contare i numerosi premi vinti, come quello per Miglior telenovela agli International Emmy Award nel 2017 o quello come Miglior telenovela internazionale ai Soap Awards France nel 2021.