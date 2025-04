Nelle puntate di Tradimento, in onda nel pomeriggio di sabato 19 e domenica 20 aprile, Oylum darà alla luce il piccolo Can subito dopo essere stata vittima di un incidente stradale. Behram, invece, sarà vittima di un attentato proprio fuori dall'ospedale in cui si trova la moglie e finirà in coma. Tra i colpi di scena ci sarà anche quello in cui Tarik scoprirà di non essere il padre naturale di Oylum.

Oylum partorisce il piccolo Can, Behram vittima di un attentato: trama del 19 aprile

Oylum verrà ricoverata in ospedale dopo un incidente stradale.

I medici riusciranno a salvare sia lei che il bambino che aveva in grembo. La giovane darà alla luce il piccolo Can, mentre Behram sarà colpito da un colpo di arma da fuoco mentre si trova all'esterno dell'ospedale in cui è ricoverata Oylum. Alla scena assisterà Mualla, che giurerà vendetta al mandante dell'attentato.

Sezai, dopo anni di lontananza, si ricongiungerà alla figlia Ipek, mentre Behram sarà in condizioni critiche e lotterà tra la vita e la morte. Kahraman, appena saputo che il cugino Behram è stato vittima di un attentato, tornerà dall'Argentina. Intanto, attraverso un flashback, si scoprirà che, due giorni prima dell'incidente stradale, Oylum aveva scoperto di essere all'ottavo mese di gravidanza e non al settimo e che quindi il bambino è figlio di Tolga.

Prima del parto, non è riuscita a confessare all'ex fidanzato la verità.

Behram in coma, Tarik scopre che Oylum non è sua figlia: spoiler del 20 aprile

Zekai ha ricattato Zelis accusandola di aver rubato un diamante. Per non rivelare la cosa a Oltan, ha costretto la donna ad avere un rapporto intimo con lui nell'hotel di Behram.

Tutto ciò era accaduto due giorni prima dell’incidente di Oylum e dell'attentato a Behram. Quest'ultimo, dopo aver scoperto che Zelis è andata a letto con Zekai, l'ha affrontata dandole un ultimatum: se non avesse confessato tutto a Ozan entro tre giorni, sarebbe stato lui a farlo. Tornando al presente, Mualla comunicherà ai dipendenti dell'hotel che, sino a quando Behram non si risveglierà dal coma, sarà il cugino Kahraman a occuparsi degli affari.

Oylum avrà delle complicazioni dopo il parto e avrà bisogno di una trasfusione di sangue. Il medico farà le analisi del sangue sia a Tarik che a Umit. I risultati riveleranno qualcosa di inaspettato, visto che salterà fuori che Tarik non può essere il padre di Oylum. L'uomo sarà sconvolto e accuserà Guzide di averlo tradito. Oylum, dopo essersi risvegliata, non troverà il piccolo Can e andrà nel panico. Umit accuserà Mualla di aver rapito il bambino.

Continua il successo di Tradimento sia nel daytime che in prima serata

Tradimento continua a essere una delle soap più viste dell'intero palinsesto Mediaset. Ogni pomeriggio conquista una media di 2,3 milioni di telespettatori per uno share intorno al 20% con picchi del 22%.

Anche l'appuntamento nella prima serata del venerdì è molto seguito con una media di due milioni di telespettatori.