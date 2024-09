Kemal spiegherà a Nihan che la notizia della gravidanza di Asu è falsa. "Non c'è nessun bambino". Le anticipazioni di Endless Love del 26 settembre rivelano che sarà Emir a far pubblicare la notizia di un figlio in arrivo per Kemal e Asu, questo per aiutare sua sorella a tenere il ragazzo legato a sé, visto che l'ha lasciata. L'iniziativa di Kozcuoğlu, tuttavia, farà infuriare ancora di più Kemal con la sua ex, ritenuta responsabile dell'accaduto.

La fine per Asu e Kemal

Asu si sentirà senza speranze dopo la visita di Kemal, che come un fulmine a ciel sereno ha messo fine al loro fidanzamento.

La donna correrà ad avvertire Emir, nella speranza che lui possa capire il suo stato d'animo, vista la sua ossessione per Nihan. "Usa la testa e fai in modo che non ti lasci", dirà Emir ad Asu, che non saprà da che parte iniziare. Kozcuoğlu suggerirà alla sorella di usare un ricatto per tenere legato a sé Soydere, ma Asu rifiuterà questa opportunità. A quel punto Emir le lascerà intendere di avere già un piano per lei, ma non le rivelerà di cosa si trattai Appena la sorella andrà via, Emir telefonerà a Serhat e gli chiederà di pubblicare una falsa notizia che riguarda la gravidanza di Asu. Nel frattempo, Huseyin e sua moglie discuteranno della decisione presa da Kemal e resteranno uniti per aiutare Asu a riavere il suo fidanzato.

"Se la dimenticherà potrà scordarsi di avere due genitori", dirà Huseyin prima di telefonare al figlio.

Nihan incontra Kemal

Nihan proverà a rassicurare Emir sul loro matrimonio, dicendogli che lei in passato ha preso delle decisioni sbagliate che l'hanno fatta soffrire. La donna gli spiegherà che sta facendo del suo meglio per rimediare con lui e farlo sentire più sicuro del loro rapporto.

Nel frattempo Kemal sarà furioso, dopo aver scoperto che è uscita la notizia di un bambino in arrivo per lui e Asu. In preda alla rabbia andrà a casa della sua ex fidanzata, certo che sia stata una sua trovata per legarlo a sé. "Sono stufo dei tuoi inganni", dirà Kemal ad Asu in presenza di Fehime e Huseyin. La donna non riuscirà a capire, ma Kemal continuerà a chiederle di smentire la notizia.

Nel frattempo in rete girerà la novità della gravidanza di Asu e dopo che Nihan la leggerà, incontrerà casualmente Kemal nel loro posto segreto. La donna dirà con cinismo che ha delle responsabilità verso Deniz e non può più pensare solo a se stessa. "Dopotutto stai per diventare padre, puoi capire". Kemal capirà che ha letto la notizia e smentirà tutto: "Non c'è nessun bambino. Non è mai successo niente tra me e Asu". A quel punto Nihan cambierà espressione e sarà molto più rilassata: questo farà sorridere Kemal, che almeno con lei riuscirà a chiarire la questione.

Asu ha scoperto che Fehime conosce il segreto di Nihan

Nelle puntate precedenti, Asu ha notato in Fehime una forte preoccupazione e l'ha convinta a sfogarsi con lei.

La madre di Kemal ha rivelato a sua nuora che Deniz è sua nipote e Asu ha finto di non esserne a conoscenza. La ragazza ha saputo da Fehime dell'esistenza di un diario che contiene la preziosa verità e ha temuto che in qualche modo arrivasse anche a Kemal. Fehime ha assicurato ad Asu che il segreto è al sicuro, ma l'ha anche invitata a sposare al più presto Kemal. Quest'ultimo, tuttavia, si è riavvicinato a Nihan e si è reso conto di non poter sposare una donna che non amerà mai.