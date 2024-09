Nihan sarà distrutta quando leggerà che Asu è incinta di Kemal nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni raccontano che la ragazza dovrà nascondere i suoi reali sentimenti, visto che quando verrà a conoscenza della notizia sarà insieme a Emir. La notizia giungerà anche a Kemal, che penserà che sia stata una trovata di Asu per tornare con lui.

I Soydere sostengono Asu, che viene lasciata da Kemal

Asu vivrà dei giorni terribili all'idea di aver perso per sempre Kemal. Quest'ultimo metterà fine al suo fidanzamento e dopo aver lasciato Asu correrà da Nihan sorprendendola con un bacio.

Questo piccolo momento di libertà non cambierà le vite di Kemal e Nihan, che continueranno a vivere separati, ma significherà molto per loro che finalmente saranno sinceri l'uno con l'altra. Asu, nel frattempo, resterà da sola, ma giurerà a se stessa che non si arrenderà e troverà il modo per tornare con Kemal. La ragazza andrà a piangere a casa Soydere, chiedendo il sostegno di Fehime che si impegnerà ad aiutare sua nuora in tutti i modi. Si sfogherà tra le braccia della donna, che le prometterà che lei e Huseyin proveranno a far ragionare il figlio. Successivamente, Asu si recherà da Emir per raccontargli che Kemal non vuole più sposarla. Kozcuoğlu temerà un nuovo ritorno di fiamma tra Kemal e Nihan e per questo chiederà ad Asu di mettere in atto tutte le sue strategie pur di evitare che il suo fidanzato la lasci.

Il piano di Emir e le lacrime di Asu

Emir correrà ai ripari e chiederà ad Asu di sedurre un'ultima volta Kemal, sperando di restare incinta. La ragazza si alzerà e andrà via, delusa dalla proposta di Emir e consapevole del fatto che tra lei e Kemal non si creerà mai quell'intimità. Kozcuoğlu, tuttavia, avrà le idee ben chiare su come costringere Kemal a stare con Asu e si metterà all'opera.

L'uomo chiamerà Serhat e gli chiederà la pubblicazione di una notizia molto importante: Asu è incinta di Kemal. Nel frattempo, Kemal dovrà affrontare ancora una volta la sua fidanzata, che gli supplicherà di tornare con lei. Soydere si rifiuterà di indossare l'anello, ma accetterà un invito a cena per parlare, anche se preciserà che non cambierà nulla.

Subito dopo la cena, Kemal riceverà una telefonata di Leyla che lo avvertirà che il suo nome è sui giornali. Soydere leggerà uno dei tanti articoli che annunciano la novità: "Asu è incinta di Kemal". L'ingegnere sarà sconvolto e penserà che sia una trovata di Asu per evitare di perderlo. La stessa notizia arriverà presto sul tavolo di Nihan, che farà fatica a nascondere la sua disperazione di fronte a Emir.

Nihan e Kemal adesso sono lontani

Nelle puntate in onda attualmente su Canale 5, Kemal è seriamente impegnato con Asu. Pur non amandola come Nihan, ha promesso alla ragazza che presto si sposeranno. La famiglia Soydere è felice del fatto che finalmente Kemal abbia deciso di rinunciare alla moglie di Emir e il suo futuro sembrerà ormai segnato.

Nihan, invece, continua a reprimere la sua gelosia per far credere a tutti di aver scelto di stare con Emir. Questa volta la donna sta fingendo anche nei confronti di suo marito per guadagnare la sua fiducia, con lo scopo di colpirlo alle spalle appena possibile.