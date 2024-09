Le anticipazioni turche circa i nuovi episodi di Endless Love rivelano che Nihan e Kemal si avvicineranno sempre di più da quando Soydere inizierà a frequentare tutti i giorni la Holding Kozcuoğlu con l'obiettivo di acquisire le quote della società. Nel frattempo la notizia che Kemal ha sposato Asu destabilizzerà l'umore di Nihan che salirà sul tetto dell'azienda per riflettere ma verrà raggiunta da Kemal che gli confesserà di non riuscire a stare senza di lei: “Non posso, il mio dolore con te si attenua”, e tra i due ci sarà un appassionante bacio.

Kemal minaccia Galip, anticipazioni turche Endless Love

Kemal e Nihan saranno molto vicini durante le prossime puntate di Endless Love e stando alle anticipazioni turche, Soydere girerà tutti i giorni tra i corridoi della Holding Kozcuoğlu per minacciare Galip dopo aver scoperto che quest'ultimo ha pagato i suoi avversari per vincere facilmente un importante gara d'appalto. Per evitare che la notizia si diffonda, Kemal chiederà a Galip di cedergli le quote della società ma l'uomo preferirà trasferire tutto ad Asu non sapendo che da li a pochi giorni la figlia sarebbe diventata la moglie di Kemal. Nel frattempo Nihan non riuscirà a capire come mai il suo ex fidanzato frequenta l'azienda di famiglia e Soydere le confesserà di volerla vedere tutti i giorni.

Asu convola a nozze con Kemal

Poche ore prima della firma del contratto per il trasferimento delle quote sul conto di Asu, Kemal convolerà a nozze con la figlia di Galip diventando così socio della Holding Kozcuoğlu. Molto presto Nihan verrà a conoscenza del matrimonio e non la prenderà affatto bene al punto di allontanarsi dall'ufficio e raggiungere l'ultimo piano della struttura per poter pensare.

La giovane Sezin verrà però raggiunta da Kemal e quando Nihan lo implorerà di scendere e lasciarla da sola lui le farà una romantica confessione: "Non posso stare lontano da te". Dopo queste parole Nihan bacerà Kemal anche se avrà paura di essere scoperta da Emir.

Soydere e Kozcuoğlu avevano annullato il matrimonio

Durante le precedenti puntate di Endless Love, Kemal aveva deciso di lasciare Asu perchè consapevole di provare ancora qualcosa di importante per Nihan.

Inoltre la questione irrisolta in merito alla morte di Ozan aveva portato Kemal ad allontanarsi sempre di più da Asu e riavvicinarsi alla sua ex fidanzata che nel frattempo stava vivendo un brutto momento a causa della perdita prima del fratello e poi del padre. I due ex fidanzati avevano collaborato per incastrare i responsabili della morte del giovane anche se a depistare le indagini era stato Emir, il marito di Nihan, l'artefice del finto suicidio di Ozan.