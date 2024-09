Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 9 in partenza da lunedì 9 settembre rivelano che Adelaide si ritroverà al centro delle trame dopo l'arrivo di sua figlia Odile. Si scoprirà, infatti, che la contessa non ha detto tutta la verità sulla figlia e ci saranno diversi segreti che verranno fuori nel corso della stagione.

Spazio anche al ritorno estemporaneo a sorpresa di Vittorio Conti che, nel corso della stagione, parteciperà a un evento speciale legato al suo amato magazzino e avrà modo di riabbracciare i suoi collaboratori.

Adelaide mente sulla figlia Odile: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9

La protagonista indiscussa di questa nona stagione della soap sarà la contessa Adelaide, la quale dovrà affrontare l'arrivo di sua figlia Odile.

Il rapporto madre-figlia non sarà per niente facile: la giovane ragazza farà fatica ad ambientarsi allo stile di vita di sua mamma e ben presto le due si ritroveranno anche a dover affrontare diversi momenti di scontro.

Sul caso Odile, però, ci sono ancora diversi segreti che non sono emersi. Sebbene al momento non si abbiano ulteriori dettagli specifici in merito, verrà fuori che la contessa ha raccontato delle bugie sul conto di Odile, le quali terranno banco nel corso della nona stagione della soap opera prevista fino a maggio 2025 su Rai 1.

Vittorio Conti torna a sorpresa nella nona stagione

Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che si parlerà anche di Vittorio Conti, dato che si assisterà a un suo ritorno a sorpresa nel corso di questa nona stagione, anche se per brevissimo tempo.

Il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni si riaffaccerà a Milano in occasione di un evento speciale legato al grande magazzino milanese che lo vedrà coinvolto in prima persona.

Un ritorno inaspettato per tutto il gruppo di lavoro del grande magazzino, il quale molto probabilmente permetterà a Vittorio anche di poter affrontare dal vivo il suo "nemico" Tancredi, per chiedergli di lasciare in pace Matilde e ritirare la denuncia per adulterio, che la costringerebbe a finire in galera rientrando in Italia.

Riepilogo: Vittorio aveva deciso di seguire la sua amata Matilde e lasciare l'Italia

Nella scorsa stagione della soap, Vittorio si ritrovò costretto a prendere una decisione importante dopo la denuncia contro Matilde.

La donna, costretta a scappare via per non finire dietro le sbarre, non avrebbe voluto che Conti lasciasse il suo impegno al Paradiso per seguirla.

Alla fine, però, Vittorio si era reso conto di non poter lasciarla andare via da sola, tanto da scappare via con lei in gran segreto per rifugiarsi ad Amsterdam.