Enrico è uno dei nuovi personaggi della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Nella puntata andata in onda giovedì 12 settembre ha battibeccato con Marta per l'acquisto di una foto in una bancarella vicino la Galleria Milano Moda. Successivamente il giovane si è recato da Armando, il quale si offerto di tenerlo in prova per fare un favore ad un suo amico che lo ha raccomandato. Enrico però nasconde qualcosa: il suo vero cognome non è Brancaccio. L'amico carabiniere di Armando ha consegnato al giovane un nuovo documento e, mentre bruciava il vecchio, è venuta a galla la sua vera identità: il suo reale cognome è Proietti e di professione è un medico.

Enrico Brancaccio inizia a lavorare al magazzino del Paradiso delle Signore

Enrico Brancaccio è arrivato misteriosamente a Milano soffermandosi nella piazzetta vicino al GMM per fare una misteriosa telefonata, successivamente ha acquistato uno scatto da un rigattiere. Il giovane però non sapeva che qualche minuto prima anche Marta aveva adocchiato la stessa foto. Dopo un piccolo diverbio tra i due, Enrico si è recato al grande magazzino e si è presentato ad Armando e Alfredo. Il signor Ferraris ha deciso di prendere in prova il giovane facendo così un favore al suo amico carabiniere che aveva raccomandato Enrico. Stando a quanto già andato in onda, la vita privata di Enrico è avvolta nel mistero.

Proietti è il vero cognome di Enrico ed è un medico

Durante la puntata trasmessa giovedì 12 settembre Enrico ha incontrato l'amico carabiniere, il quale gli ha chiesto di non socializzare con nessuno perché chiunque si avvicini a lui potrà essere in pericolo. Senza spiegare la reale motivazione di questa raccomandazione, il carabiniere ha fornito ad Enrico una nuova carta d'identità, chiedendogli di far sparire quello vecchio.

Il magazziniere ha bruciato quindi il suo vero documento e mentre le fiamme facevano il loro corso, è emersa la sua reale identità: il vero cognome di Enrico non è Brancaccio ma Proietti, è vedovo e come professione fa il medico.

Enrico arriva a Milano e incontra Marta

L'arrivo di Enrico in città ha suscitato la curiosità di molte persone, soprattutto quello di Marta la quale ha avuto subito una discussione con lui a causa della foto.

Anche Mirella Vanni non ha potuto fare a meno di notare l'atteggiamento sgarbato di Enrico, che ha risposto male alla figlia di Umberto.

Quando Brancaccio si è recato poi da Armando al grande magazzino ha incrociato Mirella, la quale è rimasta molto colpita nel vederlo lì e ha colto l'occasione per ricordargli quanto fosse stato maleducato prima con Marta.