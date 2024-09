La puntata Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 venerdì 27 settembre 2024 racconta un pezzo di storia: Odile sarà interessata a Maria Teresa De Filippis, la prima pilota donna a qualificarsi per un GP della Formula 1. Questa ragazza sembra avere un grande intuito e non lo dimostrerà solo in questa circostanza. Intanto, verrà a galla tassello dopo tassello il passato comune che lega Giulia Furlan e Botteri: cosa li lega? Tancredi invece sarà ancora determinato a portare avanti il suo piano per incontrare Matilde, ma non ha fatto i conti con Marta.

L'incontro tra Salvatore e Gallo, l'idea geniale di Odile

Elvira si sente in colpa per il fatto che suo padre non voglia accettare Salvatore perché meridionale. Non può tuttavia fare altro se non sperare che cambi idea, impresa quasi impossibile. Salvatore non vede l'ora di incontrare il signor Gallo per il loro confronto.

Odile è a conoscenza della storia e della forte personalità di Maria Teresa De Filippis. Lei è la prima donna pilota che è riuscita a qualificarsi per una competizione in Formula 1. Rappresenta il futuro e l'emancipazione femminile e dunque pensa di organizzare un evento pubblico in suo onore. Ne parla con Adelaide e trova il suo consenso.

Il lato nascosto di Enrico e i misteri di Giulia Furlan

Botteri e Giulia Furlan non la stanno raccontando giusta. Palese è che si conoscano già e che abbiano un passato in comune, ma cosa stanno nascondendo? A far emergere qualche dettaglio è il loro scontro, durante il quale si accusano a vicenda.

Armando ha visto Enrico con una foto di una bambina in mano ma, quando gli ha chiesto spiegazioni, lui ha fatto orecchie da mercante.

Ferraris non si arrende, vuole saperne di più e i suoi sospetti diventano più forti quando Enrico mostra un lato del suo carattere finora celato.

Marta invece prova a pensare a un'idea per fermare in tempo Tancredi e far avere a Matilde i bozzetti che le servano.

Chi è Maria Teresa De Filippis, un esempio di emancipazione femminile

Non è la prima volta che Il Paradiso delle signore inserisce eventi e personaggi che hanno fatto la storia dell'Italia. Dopo Papa Giovanni XXIII con il suo discorso alla luna, ora è la volta di ricordare Maria Teresa De Filippis - soprannominata Pilotino - la prima donna che ebbe il coraggio di presentarsi alle qualificazioni per un gran premio di Formula 1. Il suo esordio fu nel 1958 a Gran Premio di Monaco. Non si qualificò ma passò alla storia diventando un esempio per la lotta ai pari diritti. A bordo di una Maserati 250F arrivò decima al Gran Premio del Belgio. La morte di Jean Behra al GP di Germania coincise nel 1959 con la fine della sua avventurosa carriera.