Odile è entrata a far parte delle trame della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore e sta cercando in tutti i modi di abituarsi alla nuova vita accanto alla madre Adelaide. Tra madre e figlia però c'è ancora una questione irrisolta, un segreto custodito dalla contessa di Sant'Erasmo: l'identità del padre di Odile, che la zia di Marta non ha ancora rivelato. Stando a quanto già visto nelle precedenti stagioni e al forte legame che unisce Adelaide e il suo maggiordomo, si ipotizza che il padre della ragazza possa essere proprio Italo.

Odile vuole sapere chi sia suo padre

Odile si è trasferita a Milano dopo la morte del suoi genitori adottivi. Vorrebbe creare un rapporto con Adelaide, anche se non sarà per niente facile per entrambe abituarsi alla nuova vita. Ci saranno le prime ostilità, Odile cercherà di far raccontare ad Adelaide le vicende del passato, curiosa si conoscere meglio ogni lato della contessa e di chi la circonda. Ma c'è ancora una questione rimasta in sospeso: chi è il padre di Odile? Un segreto che Adelaide custodisce e che non ha ancora rivelato alla figlia, forse per paura di non farla soffrire ancora.

Ipotesi trame Il Paradiso: Italo è il padre di Odile

Durante le prime puntate della nuova stagione della soap, Odile è entrata per la prima volta a villa Guarnieri ed è stata accolta dalla madre, Italo, Umberto e Marta.

Nei giorni successivi al suo arrivo, il fedele maggiordomo ha fatto fare il giro della villa alla nuova arrivata e nel frattempo ha speso delle sorprendenti parole su Adelaide, definendola la persona più buona e generosa che lui abbia mai conosciuto. Secondo Italo, la contessa è l'anima della casa, l'unica donna e padrona che lui abbia servito da anni.

In base a queste parole, si ipotizza che il candidato ideale per essere il padre di Odile possa essere Italo, ma non si hanno ancora notizie certe. Adelaide e Italo potrebbero aver vissuto un momento di passione e magari la donna, in questa occasione, potrebbe essere rimasta incinta. Tuttavia per non fare scoppiare un scandalo, il padre di Adelaide, dopo la nascita della bambina, potrebbe aver detto una bugia alla contessa fingendo la morte di Odile.

Adelaide era andata in Svizzera per cercare sua figlia

Nel corso della precedente stagione Adelaide aveva scoperto che la figlia era viva e che abitava in Svizzera. La contessa di Sant'Erasmo aveva deciso così di partire per raggiungere la ragazza e conoscerla di persona. Per Odile non era un buon momento in quanto aveva perso i genitori durante un incidente stradale e proprio in quel momento aveva scoperto di essere stata adottata. L'arrivo di Adelaide nella vita di Odile è stato un sollievo perché la ragazza aveva finalmente conosciuto la madre biologica. La contessa ha poi convinto la figlia a trasferirsi a Milano per iniziare una nuova vita insieme e recuperare il tempo perso.