Nihan sarà furiosa con Zeynep dopo aver saputo che era andata da Ozan il giorno della sua morte. Le anticipazioni di Endless Love (titolo originale turco, Kara Sevda) dal 30 settembre al 5 ottobre spiegano che Nihan spingerà Zeynep contro il muro urlando: "Cosa è successo a Ozan?". Nel frattempo, Kemal arriverà ad un'altra sconvolgente verità: Asu è la sorella di Emir.

La gelosia di Zeynep e lo scontro con Nihan

Dopo aver visto Emir piangere per Asu in ospedale, Zeynep inizierà a pensare che tra i due ci sia una relazione. La ragazza affronterà Emir, ma lui non vorrà darle alcuna spiegazione e quindi dovrà indagare da sola sul loro legame.

Zeynep non immaginerà mai che i due sono fratelli ed inizierà a tenere sotto controllo Asu per capire cosa la lega a Emir. Quando si troverà a casa sua, Zeynep noterà una telefonata a cui la donna non risponderà e si convincerà che sia l'amante di Emir. In preda alla gelosia, Zeynep darà appuntamento a Kozcuoğlu per metterlo alle strette sulla questione, ma l'appuntamento prenderà una piega decisamente diversa da quella che si aspettava. Nihan, infatti, vedrà Zeynep ed Emir insieme e piomberà all'improvviso tra di loro. La donna aggredirà suo marito, ricordandogli che le aveva promesso di non vedere più Zeynep ed Emir troverà una spiegazione per uscire da quella situazione. "Mi avevi chiesto di indagare sull'omicidio di Ozan", dirà Emir a sua moglie che cambierà immediatamente tono.

"Zeynep era in ospedale quel giorno e ha mentito a tutti". Nihan andrà su tutte le furie e aggredirà immediatamente la ragazza spingendola contro il muro. "Cosa è successo a Ozan? Dimmi", urlerà la donna a Zeynep che non riuscirà a parlare subito. Appena si riprenderà, la ragazza spiegherà di essere andata a trovare Ozan, ma i dottori l'hanno cacciata via e non ha visto niente.

Il matrimonio di Kemal e Asu

Molte verità verranno a galla nelle prossime puntate di Endless Love e Kemal inizierà ad indagare su Asu. Dopo aver trovato la borsa della ragazza e aver capito che era la stessa che si trovava a casa di Tufan, Kemal vorrà vederci chiaro e chiederà l'aiuto di Leyla e Ayhan, I due amici di Soydere partiranno per recarsi nell'ospedale in cui è nata Asu per recuperare il certificato e risalire ai suoi genitori.

Dopo una lunga ricerca, Leyla e Ayhan avranno la prova che Emir e Asu sono fratelli. Kemal continuerà a far finta di niente, ma avrà in mente un piano ben preciso. Dopo aver saputo che Galip cederà le sue quote della holding ad Asu, Kemal deciderà di sposare in fretta la sua fidanzata per appropriarsi delle azioni. Successivamente, Soydere organizzerà una cena in famiglia per comunicare il suo matrimonio con Asu, ma mentre saranno tutti a tavola arriverà come un fulmine a ciel sereno la notizia del legame tra la donna ed Emir. La giornalista annuncerà che Asu è una Kozcuoğlu e questo farà andare su tutte le furie i presenti e in particolare Fehime che aveva riposto tutta la sua fiducia in sua nuora.

La visita che Kemal aveva fatto a Tufan

Kemal non ha mai smesso di indagare sulla morte di Ozan e con i suoi uomini ha messo sotto pressione i carcerieri per ottenere delle informazioni utili. Soydere ha scoperto che Ozan aveva ricevuto una busta prima di morire e a inviarla è stato Tufan. Kemal si è recato a casa di Tufan in cerca di quella busta e anche se l'uomo ha provato a fermarlo, alla fine ha dovuto cedere e consegnargli le foto che aveva inviato a Ozan prima di morire. Quando Soydere è andato da Tufan, non si è accorto che Asu si era nascosta ma ha notato la borsa di una donna. Questo episodio ha creato una frattura anche nel rapporto tra Tufan e Asu che non immaginava che l'uomo avesse mandato a Ozan le foto del tradimento di Zeynep. La ragazza ha schiaffeggiato Tufan e ha interrotto la loro collaborazione.