Il sogno d'amore di Jana sta per realizzarsi ora che Manuel la stupirà: ''Il prete di Lujan ci sposerà in segreto''. Le anticipazioni delle puntate spagnole La Promessa vedranno infatti il marchesino contattare il nuovo parroco della contea per parlargli delle sue intenzioni e subito dopo informerà Jana riguardo le ultime novità. Guai invece per Pia, in costante pericolo per colpa di Gregorio, pronto a scoprire il suo nascondiglio.

Gregorio sta per scoprire dove si nasconde Pia

Romulo non smetterà di preoccuparsi per Pia, sapendo bene che la sua fuga ha le ore contate.

La donna si sta nascondendo nella capanna di Ramona, dopo aver passato mesi in una fredda grotta. Anche Jana e Manuel saranno in tensione, anche perché la fatiscente capanna non rappresenta di certo una soluzione definitiva per Pia. Il maggiordomo avrà un'illuminazione: perché non offrire a Gregorio del denaro, in cambio della libertà di sua moglie?

Non sembrerà però una soluzione vincente, in quanto il perfido Gregorio pare sia in realtà piuttosto ricco, oltre che pericoloso; dalle indagini fatte fa Romulo emergerà che ha freddato un suo compagno di cella, quando finì in carcere con l'accusa di aver tentato di uccidere Pia e il figlio che portava in grembo con la cicuta.

Il piano di Manuel per sposare Jana in segreto

Manuel chiamerà Jana nel suo studio per darle una bella e insperata notizia: ha trovato la persona che può sposarli in segreto. Si tratta del nuovo prete di Luján, che ha già parlato con lui e che è rimasto molto colpito da questa storia d'amore. "Vuole conoscerti", dirà Manuel a Jana.

Oltre al prete, Manuel ha pensato a tutto il resto. Il matrimonio potrebbe essere celebrato in un piccolo eremo alla periferia di Luján, senza alcun invitato. Già, perché Manuel ha mentito al religioso.

Ebbene sì, Manuel non ha detto al prete chi è veramente, in modo da non coinvolgere la sua famiglia, che ovviamente si opporrebbe.

Jana avrà un brutto presentimento ma verrà rassicurata: "Niente andrà storto amore mio".

Manuel ha fatto la sua scelta

Uomo coraggioso? Sì, ma a metà. Manuel in teoria avrebbe potuto benissimo sposarsi senza nascondere nulla al prete. Jimena è morta e dunque è vedovo, libero da ogni vincolo. La sua paura di coinvolgere la famiglia è finalizzata solo a proteggere Jana o anche i suoi privilegi? Certo è che Jana, sposando Manuel, acquisirà un titolo nobiliare. Conoscendo la sua indole non se ne farà nulla, ma resta da capire come reagirà Cruz e soprattutto cosa sarà capace di fare una volta scoperto il matrimonio. Sempre che queste nozze vengano celebrate.