Jimena sorprenderà Manuel tornando all'improvviso a La Promessa nelle prossime puntate. Le anticipazioni raccontano che la donna abbraccerà suo marito: "Amore mio, non sai quanto mi sei mancato". Poco prima, il marchesino stava parlando con Abel del suo amore per Jana e temerà che sua moglie abbia sentito tutto e abbia scoperto la sua relazione clandestina con la cameriera.

Manuel apre il suo cuore ad Abel

Jimena sarà di ritorno a La Promessa dopo mesi di assenza per riprendersi dall'esaurimento nervoso. La donna arriverà in un momento inaspettato per Manuel, che nel frattempo sta vivendo la sua storia d'amore con Jana.

Il marchesino e la cameriera non potranno più fingere con Abel, e a lui confideranno i loro sentimenti. "Mi sono innamorato di Jana dal primo momento", dirà Manuel all'amico medico, ricordando il giorno del matrimonio di suo fratello. Il marchesino racconterà che quel giorno ha rischiato la vita a causa di un incidente e l'arrivo di Jana è stato decisivo per lui. "Se pensi che la nostra storia sia una favola ti sbagli", dirà Manuel ad Abel, ricordando che per loro il futuro è incerto a causa della sua famiglia che non approverà mai il loro amore. Oltre ai lati negativi della loro storia, Manuel parlerà con Abel anche dei momenti magici vissuti insieme al ballo in maschera o sulla spiaggia. I racconti dei due innamorati saranno interrotti dall'arrivo di Jimena, che seminerà subito il panico in Manuel, incerto su quello che abbia ascoltato sua moglie.

L'imbarazzo di Manuel e Abel

Manuel sarà senza parole nel vedere Jimena all'improvviso. "Cosa ci fai qui?", le dirà e la donna si getterà subito tra le sue braccia: "Amore mio, non sai quanto mi sei mancato". Manuel sarà molto freddo con la moglie e l'imbarazzo del momento sarà smorzato dall'arrivo del marchese, che inviterà sua nuora a restare a La Promessa.

Jimena declinerà l'invito di Alonso, dicendo che non si fermerà neanche a cena e dormirà a casa di amici di famiglia. La donna, tuttavia, prometterà di tornare presto da suo marito e dai Lujan: "Farò una visita doverosa". Manuel resterà con il forte dubbio che sua moglie abbia ascoltato la sua conversazione con Abel e abbia scoperto la sua relazione con Jana.

Perché Jimena è lontana da La Promessa

Nelle puntate andate in onda su Canale 5, Jimena e Manuel hanno portato avanti un matrimonio di facciata per evitare lo scandalo. La situazione per entrambi è diventata insostenibile, anche se per motivi diversi. Manuel non riusciva più a sopportare sua moglie, visto il suo amore per Jana. Jimena, invece, non aveva più le forze di tollerare l'indifferenza di suo marito e ha avuto un crollo nervoso. La gelosia di Jimena è cresciuta ogni giorno di più, fino a sfiorare la pazzia. A peggiorare le cose c'è stato l'arrivo di Cavendish, un ricco imprenditore che Jimena ha scambiato per uno psichiatra ingaggiato per lei da Catalina. Quando Jimena ha iniziato a temere di essere rinchiusa in un sanatorio per colpa di sua cognata, ha perso totalmente il controllo.

La moglie di Manuel ha invitato Catalina nella sua stanza per un bicchiere di limonata e l'ha sedata. Successivamente, Jimena ha dato fuoco a palazzo mettendo in pericolo la vita di tutta la famiglia. Questo episodio ha fatto preoccupare molto i marchesi, che d'accordo con i duchi hanno deciso allontanare Jimena da La Promessa per un periodo di riposo. Per questo motivo, la moglie di Manuel è stata assente per diversi mesi.