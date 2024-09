Leyla supplicherà Devin di tornare a villa Soykan per stare accanto ai suoi bambini dopo l'arresto nella puntata di The Family di martedì 10 settembre. Le anticipazioni spiegano che la donna sarà disperata: "Sono in un vero incubo, ti prego aiutami". Devin in un primo momento spiegherà che non può accettare di vivere ancora con Hulya, ma alla fine non riuscirà a negare il suo aiuto a Leyla. La psicologa rinuncerà alla sua partenza per restare a Istanbul con i suoi nipoti.

L'arresto di Leyla e i giorni terribili in prigione

Leyla sarà arrestata per l'omicidio di Tolga perché tutti gli indizi saranno contro di lei.

La polizia busserà alla sua porta per accompagnarla in carcere e Leyla sarà costretta a seguire le forze dell'ordine. Devin spiegherà ai bambini che Leyla è andata via con la polizia a causa di un malinteso, rassicurandoli sul fatto che sarebbe tornata presto. Hulya sarà pronta ad intervenire per portare i suoi nipoti alla villa di famiglia e manderà via Devin: "Chi sei?", le dirà con un tono sprezzante, "Stai lontana dalla mia famiglia". Devin sarà costretta a dividersi dai bambini, ma non lascerà sua cognata da sola. L'arrivo in prigione per Leyla sarà traumatico e l'accoglienza da parte delle altre detenute non sarà delle migliori. Leyla, tuttavia, potrà contare sul sostegno di Devin che andrà a trovarla in carcere appena possibile.

Devin andrà a trovare Leyla in carcere

L'incontro in carcere con Devin sarà fondamentale per Leyla che scoppierà in un pianto liberatorio. "Sono in un vero incubo, non riesco a dormine, ha paura", spiegherà la donna con poca speranza. La sorella di Aslan racconterà a Devin che tutte le prove sono contro di lei per via del litigio avuto con Tolga la sera prima, ma giurerà di non aver ucciso il suo ex marito.

Devin farà forza a Leyla, promettendole che Aslan troverà presto il modo per farla tornare in libertà e far cadere tutte le accuse. Mostrando un disegno dei suoi figli, Leyla supplicherà Devin di avere cura di loro. Le lacrime della donna toccheranno il cuore della psicologa che però le spiegherà che sta divorziando da Aslan.

"Chiedimi tutto ma non di tornare in quella casa". Leyla insisterà, dicendo a Devin che non può contare su nessun altro della famiglia a parte lei. "Ti prego aiutami", chiederà ancora tra le lacrime, La donna sarà portata nella sua cella e Devin uscirà dal carcere con una decisione: non lascerà più Istanbul per aiutare Leyla.

La posizione di Leyla è grave pur essendo innocente

Leyla è davvero innocente come ha raccontato a Devin e il suo arresto è stato un grande errore da parte degli inquirenti. Ad uccidere Tolga è stato Cihan che dopo averlo rincorso lo ha lanciato dal tetto di un palazzo. Il fratello di Aslan è stato molto bravo a non lasciare alcuna traccia dell'omicidio, perché si è limitato a spingere Tolga senza nessun segno di colluttazione.

Sul corpo dell'uomo, tuttavia, sono stati trovati i segni del litigio con Leyla avvenuto prima dell'omicidio. Le testimonianze dei vicini che hanno assistito al litigio tra Tolga e sua moglie inoltre, non hanno fatto altro che peggiorare la sua situazione.