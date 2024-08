Devin sarà decisa ad iniziare una nuova vita lontana da Aslan e chiederà il divorzio da lui nella puntata di The Family di lunedì 2 settembre. Le anticipazioni spiegano che la donna sarà distrutta dall'aborto e spaventata per aver sparato a Cihan, e per questo non vorrà più far parte della famiglia Soykan. Per Devin non sarà facile perché solo dopo aver contattato dodici avvocati troverà Serap, l'unica disposta ad aiutarla nella causa di divorzio. Nel frattempo, Aslan inaugurerà un nuovo progetto e all'evento ci sarà tutta la famiglia tranne sua moglie e questo incuriosirà i giornalisti.

Devin assente all'evento organizzato da Aslan

Dopo un salto temporale di due mesi dalla sparatoria tra Aslan e Cihan, il pubblico ritroverà la famiglia Soykan riunita per l'inaugurazione di un nuovo circolo nautico. Al centro dell'attenzione ci sarà Aslan che parlerà del suo nuovo progetto ai giornalisti e ringrazierà i presenti tra gli applausi. In prima fila ci saranno Hulya e Ibrahim, ma non mancheranno la nonna Seher, Leyla e la più piccola Ceylan. Sarà evidente l'assenza di Devin che non sfuggirà ai giornalisti. Alla domande su sua moglie, Aslan stringerà la sua fede e spiegherà che come lui Devin è molto impegnata con il lavoro e le è dispiaciuto molto non essere presente all'evento. Le affermazioni di Aslan si riveleranno presto una bugia, perché nel frattempo Devin si troverà da un avvocato per chiedere il divorzio da suo marito.

La protagonista spiegherà che cerca un legale da due mesi, ma nessun avvocato fino a quel momento ha avuto il coraggio di accettare l'incarico per evitare di mettersi contro la famiglia Soykan. Questa volta, tuttavia, sembrerà diverso perché l'ultima avvocata a cui si è rivolta Devin si dirà disposta a difendere la sua causa.

La confessione di Devin a Serap

Devin si aprirà con Serap che prenderà a cuore la sua causa contro Aslan e le racconterà di aver sparato a Cihan due mesi prima. La psicologa racconterà con dolore quei momenti e ricorderà che mentre il fratello di Aslan veniva portato d'urgenza in ospedale lei ha avuto dei dolori lancinanti. Devin ripenserà ai momenti terribili in cui ha avuto un aborto spontaneo e capirà di non poter più vivere accanto a suo marito.

La psicologa confesserà anche di essere stata assolta per aver sparato contro Cihan perché si è trattato di legittima difesa, visto che con quel gesto ha salvato la vita ad Aslan. Devin racconterà di aver vissuto un periodo di profonda depressione per gli ultimi eventi, ma le è servito per capire che viveva un amore tossico e che deve liberarsene al più presto.

Dove eravamo rimasti: lo scontro finale tra fratelli

Nelle puntate precedenti si è conclusa la prima stagione di The Family con una resa dei conti tra Aslan e Cihan. Quest'ultimo, dopo aver scoperto di essere stato adottato dall'assassino dei suoi genitori, ha dichiarato guerra ai Soykan. In preda alla rabbia ha affrontato Aslan e dopo aver lottato con lui a mani nude ha estratto una pistola e lo ha colpito in pieno petto.

Cihan non si è accontentato di aver ferito suo fratello; era pronto a sparare di nuovo quando è stato colpito da un proiettile alle spalle. Devin è intervenuta per salvare suo marito, ma appena si è accorta della gravità della situazione è corsa in ospedale per salvare anche Cihan.