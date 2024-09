Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne previste durante il mese di settembre rivelano che Ida Platano si riaffaccerà in studio a distanza di un po' di mesi dalla fine del suo percorso da tronista.

Maria De Filippi e la produzione saranno pronti a offrirle nuovamente un posto nel parterre del trono over, ma alla fine Ida deciderà di non rimettersi in gioco.

Cambiamenti in arrivo anche per Gemma Galgani, la quale avrà modo di ritrovare in studio Raffaele, un ex cavaliere che qualche anno fa era già venuto in trasmissione per conoscerla, ma era stato rifiutato.

Maria De Filippi avrebbe voluto Ida nel parterre over: anticipazioni Uomini e donne

Ida Platano tornerà in trasmissione durante gli appuntamenti di settembre del talk show per fare un bilancio della sua estate, durante la quale Mario Cusitore ha cercato in tutti i modi di riconquistare la sua fiducia dopo che si era messo nei guai per una segnalazione che lo vedeva insieme con un'altra donna.

Ida ammetterà di aver scelto di chiudere con il passato: considererà ormai chiuso il capitolo Mario Cusitore e non si dirà disposta a concedergli nuove chance.

Intanto, però, in studio verrà fuori che Maria De Filippi e la produzione del talk show avrebbero voluto nuovamente Ida nel parterre del trono over ed erano pronti a offrirle una poltrona.

Gemma Galgani ritrova in studio il cavaliere Raffaele

La reazione di Ida non si farà attendere e questa volta deciderà di non rimettersi in gioco, rifiutando così la proposta di Maria De Filippi, la quale le farà sapere che troverà sempre una porta aperta nel momento in cui decidesse di rimettersi in gioco.

Si parlerà anche di Gemma, in quanto arriverà il momento di voltare pagina.

La dama chiuderà con Valerio, un nuovo pretendente che era arrivato in studio per conoscerla e deciderà di dare una seconda chance a Raffaele.

Trattasi di un signore che nel 2017 era già venuto per corteggiarla, ma lei lo aveva mandato via sostenendo che non fosse realmente interessata a lei.

Gemma Galgani e la tormentata storia d'amore con Giorgio Manetti

Raffaele è stato protagonista del trono senior durante il periodo in cui Gemma era alle prese con Giorgio Manetti, il primo vero grande amore conosciuto nella trasmissione di Maria De Filippi.

I due hanno vissuto una relazione turbolenta, fin quando non è stato il cavaliere a decidere di mettere la parola fine a questa frequentazione.

Gemma ha preferito non lasciare la trasmissione con lui per viversi questa relazione fuori dagli schermi tv e a quel punto Giorgio ha preferito chiudere il loro rapporto iniziando a conoscere altre dame.