Giovedì 26 settembre è stata trasmessa su Canale 5 la puntata di Uomini e donne nella quale Ida Platano ha spiegato perché non è nel parterre della nuova edizione. Invitata da Gianni Sperti a rivestire i panni di dama, Ida ha detto con serenità che per ora non intende avere conoscenze e per questo rimane a casa. Maria De Filippi ha accettato la sua decisione, ricordandole che se vorrà in futuro potrà tornare in studio nel parterre del trono over.

Le motivazioni dell'addio al cast

Il giorno dopo aver detto no a un riavvicinamento con Mario, Ida è stata interpellata sul suo futuro nel programma.

Gianni Sperti le ha chiesto perché non è nel cast della nuova edizione di U&D, soprattutto perché è ancora single, così lei ha risposto: "Non voglio conoscere nessuno, sto bene così. Per il momento non me la sento, prenderei solo in giro le persone".

Maria De Filippi ha ricordato a tutti che Ida è libera di fare quello che vuole: se non vuole riaccomodarsi nel parterre dev'essere rispettata.

"Se poi l'amore arriverà, vedremo", ha detto ancora l'ex tronista.

"Ma puoi cercarlo qui", ha insistito il collega di Tina Cipollari.

Ida non si è lasciata convincere e ha confermato la sua decisione di non partecipare alla stagione 2024/2025.

L'invito della padrona di casa

"Ida sa che quando vuole tornare lo può fare", ha commentato Maria De Filippi prima di cambiare argomento.

Al momento non è prevista una nuova partecipazione di Ida durante le prossime puntate di Uomini e donne, anche perché a oggi non ha partecipato a nessun'altra registrazione, non c'è nemmeno stato il tanto atteso confronto con Mario, che invece ha accettato di diventare un cavaliere del parterre dopo qualche giorno di riflessione.

Le richieste dei follower su Instagram

Da circa una settimana Ida sta condividendo sul suo profilo Instagram i vocali e i messaggi con i quali molti follower le stanno chiedendo di tornare a U&D.

L'ormai ex tronista sembra essere sorpresa e lusingata dall'affetto che le sta arrivando da persone che la conoscono solo tramite la tv e i social network, ma non si è ancora sbilanciata su quello che sarà il suo futuro.

Venerdì 27 e sabato 28 settembre si registreranno altre due nuove puntate e le anticipazioni sveleranno se Ida Platano accoglierà l'appello dei suoi sostenitori oppure se sceglierà di seguire la trasmissione da casa, come sta facendo da quando è iniziata la messa in onda dell'edizione 2024/2025.