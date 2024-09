Quella che sembra essere solo un'indiscrezione poche ore fa ha trovato conferma nella guida tv dei programmi Mediaset: la nuova edizione di Uomini e donne non inizierà il 9 settembre ma il lunedì successivo, il 16 [VIDEO]. La prima puntata dell'edizione 2024/25 del dating-show, dunque, sarà trasmessa in tv una settimana dopo rispetto al previsto. Fino alla metà del mese in corso, infatti, su Canale 5 andrà in onda la soap My home my destiny.

Slitta il ritorno su Canale 5

Nei giorni scorsi si vociferava del possibile slittamento dell'inizio della nuova stagione di Uomini e donne, ma il 2 settembre è arrivata la conferma.

Dando un'occhiata alla guida tv di tutti i programmi Mediaset, infatti, si apprende che lunedì 9 settembre alle ore 14:45 andrà in onda la soap My home my destiny.

L'esordio del dating-show condotto da Maria De Filippi, dunque, è stato rimandato di una settimana per motivi che non sono ancora stati resi noti: la puntata in cui saranno presentati i nuovi tronisti e il parterre over sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 16/09.

Gli addetti ai lavori non hanno dato spiegazioni su questo rinvio, ma è probabile che sia legato al fatto che parte della redazione di U&D è ancora in Sardegna per le registrazioni della prossima edizione di Temptation Island e che quindi si stia aspettando il rientro di tutti prima di tornare operativi al cento per cento.

Data delle prossime riprese

Anche se l'esordio in tv è slittato al 16 settembre le registrazioni di Uomini e donne vanno avanti e la prossima sarà già questo mercoledì: Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che il cast si ritroverà agli Elios il 4 settembre per partecipare alla seconda puntata della nuova edizione.

La redazione ha già in cantiere un appuntamento ricco di colpi di scena, ma si dice che quello che è in programma tra pochi giorni dovrebbe essere ancora più interessante: dopo aver saltato le prime riprese stagionali, infatti, Ida è pronta a tornare in studio sia per confrontarsi con Mario che per svelare se il suo futuro sarà sul trono come tanti pensano o nel parterre over.

Al debutto la parrucchiera era assente per problemi di salute ma tramite i social ha già fatto sapere di stare molto meglio. Di conseguenza, i fan si aspettano con certezza la sua presenza agli Elios il prossimo mercoledì.

Le sorprese dopo la pausa estiva

L'ultima puntata di Uomini e donne che è andata in onda risale allo scorso maggio, quindi è da circa tre mesi e mezzo che i fan non assistono a un appuntamento inedito con il dating-show di Maria De Filippi.

Le registrazioni della nuova stagione sono cominciate il 28 agosto e le anticipazioni svelano che in studio è accaduto di tutto: sono stati presentati tre dei quattro tronisti dell'edizione 2024/25 (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli), Mario si è confrontato con Cristina dopo averla sentita al telefono in estate e poi ha litigato con Armando, Gemma ha conosciuto un giovane corteggiatore ed è stato ufficializzato il parterre di quest'anno, nel quale figurano ancora le veterane Barbara e Aurora.