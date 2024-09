Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma dal 16 al 20 settembre su Canale 5, rivelano che si parlerà del ritorno in studio di Ida Platano la quale, però, non sarà protagonista di un confronto con Mario Cusitore.

L'ex tronista ribadirà di aver messo una pietra sopra alla sua frequentazione con il cavaliere napoletano chiudendo il loro rapporto.

Spazio poi all'ingresso della new entry Martina: l'ex volto di Temptation Island si metterà in gioco come tronista e si ritroverà subito in crisi, tanto da voler mandare via i suoi corteggiatori.

Ida Platano chiude con Mario: anticipazioni Uomini e donne 16-20 settembre

Ida Platano sarà presente in studio per fare un bilancio della sua ultima partecipazione al programma nelle vesti di tronista.

Il percorso di Ida con Mario non ha dato gli effetti sperati e, in studio, Ida ribadirà di aver messo una pietra sopra a questa frequentazione. L'ex tronista non è più interessata a Mario e ha così chiuso il loro rapporto, intenzionata a voltare pagina.

Tuttavia, quando le è stato proposito di rientrare a far parte del parterre del trono senior, Ida ha scelto di fare un passo indietro. La tronista non se l'è sentita di rimettersi in gioco in questa nuova edizione, ma non si esclude che possa ritornare in corso d'opera, dato che Maria De Filippi le ha fatto sapere che per lei le porte del programma saranno sempre aperte.

Martina debutta come tronista e va subito in crisi

Martina, dopo l'esperienza a Temptation Island di questa estate, è stata scelta come nuova tronista del talk show di Maria De Filippi, pronta a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

La ragazza, però, si ritroverà subito a fare i conti con un momento di crisi, dato che i vari corteggiatori che arriveranno in studio per l'incontro al buio non riusciranno a colpirla.

Martina si dirà pronta a cacciarli via tutti, ammettendo di non trovare nessuno di interessante al punto di intraprendere una conoscenza fuori dagli studi del talk show per le prime esterne.

Il percorso di Martina a Temptation Island 2024

Il percorso di Martina a Temptation Island è stato uno dei più chiacchierati di quest'ultima edizione.

La ragazza aveva messo in discussione i suoi sentimenti per il fidanzato Raul, tanto da avvicinarsi pericolosamente al tentatore Carlo.

Tra i due era nato un feeling speciale che aveva portato Martina a rendersi conto di non essere più felice al fianco di Raul, iniziando così una frequentazione con Carlo fuori dalla trasmissione.

Adesso che è diventata tronista, i fan della trasmissione non escludono che uno tra Raul e Carlo possa arrivare in studio per corteggiarla.