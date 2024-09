Fehime si presenterà a casa di Nihan e le restituirà il suo diario che Vildan aveva spedito a Kemal: "Solo le madri possono capire". Le anticipazioni di Endless Love di venerdì 20 settembre spiegano che la madre di Kemal sarà d'accordo con Nihan e deciderà di tenere segreta la vera paternità di Deniz, ma terrà con sé una foto della bambina. Nihan si accorgerà in un secondo momento che la nonna ha preso un'immagine di Deniz strappandola al suo diario. Entrambe le donne avranno paura che se Kemal venisse a sapere la verità sulla bambina, Emir diventerebbe troppo pericoloso.

Vildan, invece, penserà che Kemal sarebbe in grado di proteggere sua figlia e Nihan.

Nihan in cerca del suo diario

Vildan telefonerà a Kemal per sapere se il diario di Nihan è arrivato nelle sue mani: "Hai ricevuto il pacco?". Soydere le risponderà di no e subito dopo telefonerà alla sua segretaria per sapere qualcosa da lei. La ragazza spiegherà a Kemal di aver messo il pacco sulla sua scrivania poco prima che arrivassero Emir e la signora Fehime: sarà quest'ultima a prendere il diario. Nel frattempo, Nihan si accorgerà che nel suo cassetto non c'è più il diario in cui ha scritto che Kemal è il vero padre di Deniz. La donna sarà in preda al panico e capirà che a prendere il taccuino è stata Vildan, visto che le aveva fatto molte domande su quell'oggetto.

La signora Sezin non avrà problemi ad ammettere le sue responsabilità: "Ho fatto la cosa giusta, ho spedito il diario a Kemal", dirà. Nihan sarà a dir poco sconvolta e sfogherà la sua rabbia su Vildan: "Come hai potuto?". Con calma, la madre di Nihan spiegherà di aver sbagliato molto in passato e adesso non vuole più commettere errori La donna ricorderà le parole di Onder e le ripeterà a Nihan: "Kemal ti proteggerà".

La paura di Nihan e le rassicurazioni di Vildan

Nihan avrà molta paura della reazione di Emir se Kemal dovesse scoprire di essere il padre di Deniz. "Hai idea di quello che farebbe?", chiederà a Vildan. Quest'ultima continuerà a ripetere che Kemal penserà a lei e a sua figlia, ma Nihan non riuscirà a calmarsi. "Ozan è morto per le tante bugie", dirà Vildan, spiegando che da quel momento la sua vita è cambiata per sempre.

L'indomani, Nihan uscirà molto presto per cercare il suo taccuino, ma sulla porta incontrerà Fehime. Quest'ultima si presenterà a casa Kozcuoğlu con il diario, dal quale ha trattenuto una foto della bambina: "Sono qui per parlarne". Fehime chiederà a Nihan di non rivelare mai a Kemal che Deniz è sua figlia, altrimenti la porterebbe via da lei. "Solo le madri possono capirsi"; dirà Fehime a Nihan che sarà perfettamente d'accordo con lei. "Tuo marito ha visto che ho messo il diario nella mia borsa e mi ha minacciato", racconterà Fehime, "Poi ha bruciato il nostro negozio". Nihan si renderà conto che il suo segreto non dovrà essere svelato per proteggere ognuno di loro.

Il cambiamento di Vildan dopo morte di Onder e Ozan

Nelle puntate precedenti, Vildan ha perso Onder e Ozan nello stesso giorno. Il giovane Sezin è stato trovato appeso ad un lenzuolo nella stanza di ospedale in cui era ricoverato. Onder, invece, alla vista del corpo di suo figlio ha avuto un attacco cardiaco ed è morto poco dopo. Vildan è stata profondamente segnata da questi gravi lutti e per questo è cambiata molto. Innanzi tutto, la donna è crollata tra le braccia di Leyla, la sorella a cui aveva dichiarato guerra da anni, e ha ricostruito un rapporto con lei. Vildan è cambiata anche con sua figlia Nihan, perché ha capito la pericolosità di Emir. Quando sua figlia le ha detto che voleva fuggire, Vildan l'ha aiutata nella partenza nascondendola da Galip.