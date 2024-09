Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste dal 7 all'11 ottobre nella fascia pomeridiana di Canale 5 rivelano che Mario metterà già in discussione il rapporto con la dama Maura, sostenendo che non sarebbe realmente interessata a lui.

Intanto Martina sarà protagonista di due nuove esterne che la renderanno felice ed entusiasta del percorso che ha intrapreso in trasmissione come nuova tronista.

Mario dubita sulla dama Maura: anticipazioni Uomini e donne 7-11 ottobre

Mario sarà protagonista di un'esterna con Maura che, tuttavia, non darà gli effetti sperati.

La dama, infatti, liquiderà nel giro di poco tempo il cavaliere, sostenendo di avere un mal di testa che l'ha portata a ritirarsi prima del previsto.

La reazione di Mario non è stata delle migliori, tanto da mettere in discussione il reale interesse di Maura nei suoi confronti.

Il cavaliere ha così mosso dei dubbi sul conto della dama, sostenendo che secondo lui non sarebbe realmente intenzionata a conoscerlo e ad approfondire la frequentazione così come aveva invece lasciato credere nel momento del suo arrivo in trasmissione.

Eppure le illazioni di Mario non saranno ben accolte da Gianni e Maria, i quali ribadiranno che non avrebbe avuto senso il fatto che Maura si fosse ripresentata in trasmissione per conoscerlo, se non fosse stata interessata a lui per davvero.

Quando la conduttrice gli chiederà quali sono le sue intenzioni per il futuro, Mario lascerà intendere di non voler chiudere definitivamente, bensì di prendersi del tempo per capire.

Martina felice del suo percorso

Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti con Uomini e donne nella settimana 7-11 ottobre, inoltre, rivelano che Gemma sarà protagonista di una nuova uscita con Valerio, durante la quale i due si sono lasciati andare a diversi baci appassionanti.

Le cose però non evolveranno per il meglio.

Sabrina, invece, deciderà di dare l'esclusiva al cavaliere Gabriele: i due hanno dormito assieme e racconteranno come sta andando la loro conoscenza.

Intanto Martina si mostrerà felice in studio dopo aver fatto due nuove esterne: entrambi i pretendenti che ha scelto di conoscere l'hanno soddisfatta e ammetterà di essere stata molto bene.

Martina è reduce dall'addio con Raul

La tronista Martina si è rimessa alla ricerca del suo principe azzurro dopo la fine della relazione con Raul, avvenuta questa estate a Temptation Island.

La ragazza aveva capito di non essere più felice al fianco del fidanzato, tanto da mettere in discussione i suoi sentimenti e da lasciarsi andare con uno dei tentatori del programma.

Alla fine si sono detti addio ma, ad oggi, i fan della coppia sperano ancora che Raul possa partecipare al programma come corteggiatore.