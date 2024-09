Il 25 settembre Ida Platano ha voluto condividere con i fan un importante traguardo: questo mercoledì l'ex tronista di Uomini e donne ha festeggiato un anno da single. La relazione con Alessandro Vicinanza, dunque, è finita dodici mesi fa ma la parrucchiera non se ne cruccia: su Instagram, infatti, la 43enne si è mostrata sorridente e contenta della vita che sta facendo anche lontano dagli studi tv.

La comunicazione ai follower

In un video che ha postato tra le storie del suo profilo Instagram in queste ore, Ida ha svelato la data in cui ha chiuso la sua ultima storia d'amore importante.

"Stavo dicendo ai miei clienti, e ora lo dico anche a voi, che oggi festeggio un anno di singletudine", ha affermato la parrucchiera sui social.

Per nulla affranta dal fatto di non avere un compagno da così tanto tempo, Platano ha ribadito: "Sono single da un anno, c'è da ridere? Non lo so, ma a me va benissimo così".

La storica protagonista di Uomini e donne non ha un fidanzato dal settembre del 2023 e neppure l'esperienza da tronista (che ha fatto da novembre a maggio scorso) l'ha aiutata a trovare l'anima gemella.

Il rifiuto al ruolo di dama

In un'altra storia che è apparsa sul suo profilo Instagram il 25 settembre, Ida ha condiviso il messaggio di una fan di Uomini e donne che spera in un suo ritorno.

Nel pomeriggio andrà in onda la puntata alla quale Platano ha partecipato come ospite (registrata il 4 settembre scorso), quella in cui ha comunicato la sua decisione di non rientrare nel parterre perché per ora non intende iniziare nuove frequentazioni.

Qualche giorno fa la 43enne ha anche reso pubblici i vocali di alcuni follower che le chiedono di accettare il ruolo di dama della nuova edizione ma, stando a quello che ha dichiarato in queste ore sul suo status di madre single, ciò non dovrebbe accadere a breve o comunque non nelle registrazioni che sono previste venerdì 27 e sabato 28.

Gli amori nati in studio

Il 25 settembre 2024 Ida ha festeggiato un anno da single, quindi esattamente dodici mesi fa è finita la sua storia d'amore con Alessandro.

I due si erano fidanzati negli studi di Uomini e donne a novembre del 2022 ma, quasi un anno dopo, sono tornati per ufficializzare la loro rottura: sarebbe stato il cavaliere a decidere di chiudere definitivamente la relazione nata sotto i riflettori, ma la parrucchiera si è consolata quasi subito accettando il ruolo di tronista.

L'altro storico compagno che Ida ha conosciuto in tv è Riccardo, con il quale ha vissuto un rapporto altalenante che ha appassionato i telespettatori per anni.

Attualmente entrambi gli ex di Ida hanno ritrovato il sorriso: Vicinanza fa coppia con Roberta da circa sei mesi, Guarnieri è legato ad una ragazza che non ha mai partecipato al programma.