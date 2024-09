Le anticipazioni settimanali di Endless Love sulle puntate in onda dal 30 settembre al 5 ottobre. annunciano che - dopo aver confessato ad Ayhan quanto conti per lei la loro amicizia - Leyla indagherà con l'uomo su chi siano i veri genitori di Asu, scoprendo che in effetti la ragazza è sorella di Emir.

Intanto Kemal sposerà Asu per poter accedere alle quote dell'azienda sul suo peggior nemico. Nel frattempo Zeynep temerà che la verità sulla morte di Ozan venga a galla.

Leyla e Hayhan hanno la conferma che Emir e Asu sono fratelli

Le anticipazioni delle puntate della soap opera in onda da lunedì 30 a sabato 5 ottobre prendono il via dalla scelta di Tufan di non consegnare una lettera scritta da Kemal ad Asu ma a Emir.

Nella missiva, Kemal proponeva un accordo al vero ricattatore del suo nemico per diventare il maggior proprietario delle azioni della sua società. Kemal scopre da Zehir che la compravendita del terreno a cui era interessato è andata a buon fine e poi annuncia al suo uomo di volersi rifidanzare con Asu.

Mentre Ayhan e Leyla andranno alla ricerca delle informazioni sui genitori di Asu, quest'ultima riceve la visita di Emir che le chiede alcune informazioni sui movimenti bancari di Kemal. I due scopriranno che Kemal sta comprando le azioni della Kozcuoglu. Hakan non prenderà bene la notizia che Emir vuol mandare il fratello in Inghilterra per studiare.

Intanto, dopo una lunga ricerca in uno schedario, Ayhan e Leyla avranno la conferma che Asu ed Emir sono fratelli.

Zeynep teme che si scopra la verità sulla morte di Ozan

L'affare del terreno di Kemal non andrà a buon fine a causa di un'intromissione di Emir, il quale crede orami che il nemico sia spacciato. Sospettando che Tarik faccia il doppio gioco, Zehir gli affiderà dei documenti riservati che poi l'uomo derà a Emir ma non saprà che Zehir sta riprendendo l'incontro.

Intanto, Nihan resterà scioccata dall'apprendere che Asu e Emir sono fratelli e lei e Kemal saranno certi che anche Asu ha delle importanti informazioni sulla verità circa la morte di Ozan. Zeynep, accecata dalla gelosia, chiederà ad Emir informazioni della donna con cui l'ha visto ignorando che si tratti della sorella Asu, poi chiederà aiuto a Tarik affinché la verità sulla morte del marito non venga scoperta e il fratello la rassicurerà.

Kemal dopo aver scoperto che i suoi conti sono sotto controllo penserà che sia stata Asu a dare informazioni provate ad Emir. Quest'ultimo poi ricatterà Kemal affinché ceda tutte le quote delle azioni della sua Holding. Per evitare che Mesut vada in prigione, Kemal sarà costretto a cedere alle richieste di Emir. Intanto, Nihan resterà in trappola a casa di Asu, colta dall'arrivo improvviso di quest'ultima, ma Kemal si accorgerà della sua presenza e la farà uscire, poi la raggiungerà e confermerà di essere sempre più deciso a scoprire la verità su Ozan.

Kemal e Asu si sposano

Mentre Leyla confesserà ad Ayhan di essere legata alla loro amicizia, Emir ricatterà Zeynep ma quest'ultima non cederà. Fehime vedrà la figlia con Emir andrà su tutte le furie ma terrà il segreto e dirà al marito di essere nervosa per via di Hakan.

Emir cercherà di avvicinarsi alla piccola Deniz anche se non è il padre biologico ma Nihan lo terrà lontano.

Mentre Galip annuncerà di voler cedere le sue quote per andare in pensione, Kemal si presenterà alla riunione del consiglio come azionista principale, visto che le quote di Asu gli appartengono in quanto suo futuro sposo. Emir sarà su tutte le furie e vorrà indietro le quote dalla sorella che lo ricatterà affermando di avere in mano informazioni importanti sulla morte di Ozan.

Durante una cena di famiglia, Kemal e Asu annunceranno il loro matrimonio. La notizia che Asu e Emir sono fratelli si diffonde e Emir accusa il padre di aver dato ai giornalisti queste indicazioni. Asu furiosa se la prende con Emir ma quest'ultimo la inviterà a denunciarlo se entro 24 ore non dimostrerà di essere estraneo al fatto.

Nelle puntate precedenti, Asu ha tentato di togliersi la vita dopo essere stata lasciata da Kemal, ma quest'ultimo ha dovuto far fronte ad Emir. Quest'ultimo ha cercato di tendergli una trappola facendolo passare per il rapitore di suo padre Glaip. Nihan resta intrappolata in una cella frigorifera e Kemal la salva mettendo in pericolo la propria libertà.

Fortunatamente, Kemal ha trovato il modo di dimostrare la sua innocenza e sfuggire al ricatto di Emir, ma l'uomo non si arrende come rivelano le anticipazioni e la guerra tra i due continuerà senza esclusione di colpi.