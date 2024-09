Mentre l'attenzione dei fan sembrava concentrata tutta sulla risoluzione del mistero dell'aggressore di Ferri, una scena ha mandato in visibilio gli spettatori. Mariella, di fronte alle accuse ingiuste di Guido, per la prima volta dall'inizio di questa vicenda ha reagito mettendo il marito di fronte alle sue responsabilità.

Le anticipazioni delle puntate dal 30 settembre al 4 ottobre rivelano, inoltre, che la donna non si limiterà alle parole, ma passerà ai fatti contattando un avvocato per procedere con la separazione legale.

Mariella vuole la separazione legale

Spinta da Bice, Mariella deciderà di rivolgersi a un avvocato per ottenere una separazione legale. Nel frattempo Silvia e Michele proveranno a spiegare a Guido che se lui e Mariella continueranno a scontrarsi, l’unico a soffrire sarà il piccolo Lollo.

In seguito Mariella verrà assalita dai sensi di colpa, ma Bice troverà il modo per tirarla su di morale.

Alberto sarà l'avvocato di Mariella?

In questo momento, Alberto è preso da altre questioni e nelle prossime puntate potrebbe persino decidere di lasciare Napoli. Per quanto riguarda Mariella, è probabile che non passerà subito ai fatti concreti.

Tuttavia, se dovesse chiedere anche solo un parere legale, è altamente probabile che contatti l'avvocato Palladini.

Del resto è stata proprio la vigilessa a suggerire quest'ultimo a Bice per la sua separazione. Quanto ad Alberto, sarà sempre felice di prendersi una rivincita su uno dei condomini storici di Palazzo Palladini.

Il discorso di Mariella tocca i fan

Nella puntata di ieri Guido ha accusato Mariella di aver manipolato il piccolo Lollo per allontanarlo da lui.

A quel punto la donna, offesa profondamente da quelle accuse ingiuste, ha reagito con un discorso che ha entusiasmato i fan. Queste le sue parole: "Sono senza parole Guido per quello che hai detto. Non me lo merito. Stamattina ho persino parlato con il bambino cercando di difenderti. Gli ho spiegato che ti era dispiaciuto che lui non fosse voluto venire con te.

Ma la verità è un'altra: sei un grandissimo egoista. Hai rovinato la nostra famiglia, stai facendo soffrire Lollo. E per cosa? Per inseguire la tua amica, per toglierti uno sfizio? E io dovrei essere quella che si vergogna? Ma perché non ti fai un bel esame di coscienza? Credo che non abbiamo più nulla da dirci. Esci da questa casa. Vai".

Ieri Antonella Prisco ha conquistato il pubblico, che ha lodato la sua interpretazione autentica e toccante. Sui social dedicati alla soap, i commenti entusiasti dei fan non si contano, rendendo Mariella una sorta di beniamina del pubblico femminile.

Dall'altra parte, il personaggio di Guido è ai minimi storici in termini di popolarità. Considerato da molti egoista e immaturo, la sua figura ha perso l'appeal che aveva in passato. Il pubblico sembra non perdonargli certi atteggiamenti e la sua reputazione continua a crollare puntata dopo puntata.