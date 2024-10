Zehir prenderà Deniz dalla villa nelle puntate di Endless Love (titolo originale turco, Kara Sevda) dal 21 al 26 ottobre. Le anticipazioni rivelano che quando Nihan uscirà dall'ospedale, Kemal metterà in atto il suo piano di rapire Deniz. Soydere si introdurrà nella villa per distrarre la sicurezza mentre il suo socio riuscirà a portare via la bambina. Emir andrà su tutte le furie quando si accorgerà che Deniz non è più nella sua culla e chiamerà immediatamente la polizia.

Il risveglio di Nihan in ospedale

Le condizioni di salute di Nihan dopo l'incidente inizieranno lentamente a migliorare anche grazie al sangue donato da Zenyep.

In corridoio, tuttavia, la tensione non accennerà a diminuire tra Emir e Kemal, soprattutto perché Kozcuoğlu sarà convinto che sua moglie era in compagnia di Soydere al momento dell'incidente. A spegnere i sospetti su Kemal penserà Asu che affermerà il falso dicendo che suo marito si trovava con lei il giorno in cui Nihan è finita in ospedale. Nel frattempo, la moglie di Emir uscirà dalla terapia intensiva per essere trasferita in reparto e tutti tireranno un sospiro di sollievo. Vildan sarà decisa ad aiutare sua figlia e Kemal ad incontrarsi nonostante le rigide regole imposte da suo genero. Kozcuoğlu farà sostare degli uomini in corridoio e fare visita a Nihan sembrerà un'impresa per Kemal che tuttavia troverà il modo per superare l'ostacolo.

Soydere si confonderà tra il personale ospedaliero e riuscirà ad entrare nella stanza di Nihan che però vedendolo non avrà una bella reazione. La donna, infatti, accuserà Kemal di averle sottratto Deniz e gli chiederà di andare via.

Il piano di Kemal per prendere Deniz

Kemal non potrà sopportare la distanza da Nihan e riuscirà a chiarirsi con lei, dichiarandole tutto il suo amore.

Soydere avrà in mente un piano ben preciso per portare via Deniz e lo illustrerà alla sua amata. Kemal spiegherà di aver progettato il rapimento della bambina che per un po' di tempo starà con Fehime e Huseyin. Soydere aggiungerà che lui e Nihan dovranno lavorare per incastrare Emir e quando l'uomo non sarà più un problema andranno a prendere la loro bambina.

Leyla organizzerà un trasloco e Kemal approfitterà della confusione per introdursi nella villa di Emir. Quest'ultimo, tuttavia, lo vedrà e allerterà la sicurezza che catturerà Soydere e lo porterà in questura per violazione di domicilio. Si scoprirà, però, che Kemal aveva già progettato tutto proprio per distrarre le guardie e permettere a Zehir di prendere Deniz in modo indisturbato. Quando Emir vedrà che la sua bambina è scomparsa andrà in panico e allerterà la polizia accusando Kemal.

Kemal ha letto il diario di Nihan

Nelle puntate precedenti, Kemal ha letto il diario che Nihan ha scritto per Deniz e si è commosso. L'uomo non ha potuto fare a meno di pensare a come sarebbe stato assistere al parto e stare accanto a sua figlia nei suoi primi giorni di vita.

Preso dalla rabbia, Kemal è andato da Nihan e l'ha accusata di averlo fatto soffrire: "Mi hai rubato la vita". Nonostante tutto, però, Soydere alla fine ha perdonato Nihan e le ha promesso che avrebbe salvato lei e sua figlia dalla prigionia di Emir.