Nei prossimi episodi di Endless Love tutti gli occhi saranno puntati sulla ricerca dell'assassino di Ozan, morto in circostanze misteriose alla fine della prima stagione. In particolare, la vicenda andrà incontro ad una svolta quando Nihan e Kemal vedranno un video che mostra Zeynep mentre soffoca il marito con un cuscino. Stando alle anticipazioni le indagini non si fermeranno a questa prova. Grazie ad un'intuizione di Ayhan Kandarli, secondo cui la giovane Soydere non può avere fatto tutto da sola, Kemal deciderà di andare in fondo alla vicenda.

Anticipazioni Endless Love: Nihan cerca di strangolare Zeynep

Nei prossimi episodi della seconda ed ultima stagione di Endless Love il perfido Emir Kozcuoğlu invierà a Nihan un video dove si vede chiaramente Zeynep mentre cerca di soffocare Ozan con un cuscino. Contemporaneamente una chiavetta usb contenente lo stesso filmato verrà recapitata a Kemal. Tutto ciò accadrà mentre i due e tutti gli altri saranno alla festa di compleanno a sorpresa per la piccola Deniz. La giovane Sezin non riuscirà a contenere la rabbia per ciò che ha visto e inveirà contro Zeynep, cercando di strangolarla. Quest'ultima verrà messa in salvo da Asu che la porterà in un luogo sicuro dove non potrà essere scoperta. Nel frattempo, Nihan e Kemal si troveranno su due fronti opposti.

Lei dirà a Soydere che non si fermerà fino a quando l'assassina di suo fratello non avrà pagato per ciò che ha fatto.

Ayhan ha un'intuizione sull'omicidio di Ozan

Mentre Nihan proverà in tutti i modi a rintracciare Zeynep, dopo averla denunciata alla polizia, Kemal rivedrà il filmato incriminante insieme ai fidati Zehir e Ayhan.

Proprio quest’ultimo, però, si mostrerà scettico. Intanto, l'uomo si chiederà per quale motivo qualcuno stesse riprendendo Zeynep mentre soffocava il povero Ozan. Poi, dirà che quest'ultimo non può essere morto in così poco tempo. Inoltre, ipotizzerà che il giovane abbia perso i sensi a causa dei farmaci che gli sono stati somministrati in ospedale.

Kemal vorrà andare in fondo alla questione e porterà il video ad Hakan Demirtas. Su suggerimento di Ayhan, Soydere dirà al poliziotto che Zeynep non può avere fatto tutto da sola e che qualcuno deve averla aiutata, impiccando Ozan per inscenare il suicidio. Un mistero che verrà risolto grazie ad un flashback: è stato Tarik ad impiccare Sezin per proteggere la sorella dall'accusa di omicidio.

I ricordi di Zeynep sulla morte Ozan

Negli episodi precedenti della soap i telespettatori hanno potuto vedere Zeynep mentre ripensava al momento in cui si trovava in ospedale con Ozan. Quest'ultimo le urlava di andarsene e le dava della traditrice, visto che precedentemente aveva ricevuto delle foto che mostravano la moglie in atteggiamenti intimi con Emir.

Per chiudergli la bocca, la ragazza aveva afferrato un cuscino e lo aveva premuto sul viso del giovane finché questi non aveva perso i sensi. Memore di questo momento, Zeynep è convinta che Ozan sia morto a causa del soffocamento e ha un profondo senso di colpa.