Nihan dovrà stare molto attenta ad alcune mosse di Emir durante le prossime puntate di Endless love. L'obiettivo dell'uomo sarà acquisire la custodia della bambina, facendo passare Nihan per una madre snaturata. Organizzerà così un piano per far credere alla stampa che la donna abbia abbandonato la bambina in macchina sotto il sole.

Emir vuole far passare Nihan per una madre snaturata

Emir avrà un unico obiettivo: avere la custodia di Deniz. Kemal ha presentato la richiesta di riconoscimento di paternità e, fino a quando non ci sarà il processo, Emir dovrà escogitare un piano per sottrarre la bambina a Nihan e fare in modo che finisca sotto la sua custodia.

Non avrà nessuna pietà per la moglie, al punto che, per raggiungere il suo scopo, sarà anche disposto a farla passare per una cattiva madre. Come al solito, organizzerà un piano e per portarlo a compimento si farà aiutare da Tufan. Il progetto messo su da Emir prevede che lui dia appuntamento a Nihan in un ristorante. Mentre loro due converseranno, Tufan si preoccuperà di prendere Deniz, metterla nel seggiolino della macchina di Nihan e chiuderla per bene all'interno, come se la madre l'avesse abbandonata sotto il sole.

Tufan recluta una complice

Emir sarà chiaro con Tufan: alla bambina non dovrà succedere nulla e costantemente dovrà controllare da remoto, grazie a un rilevatore, il livello di ossigeno presente nell'auto.

Emir chiamerà Nihan e le darà appuntamento. La ragazza lo raggiungerà e mentre loro due, per niente pacificamente, converseranno per l'ennesima volta sull'omicidio di Ozan, Tufan fuori darà il via al piano.

Metterà la bambina nell'auto e pagherà una complice, che dovrà occuparsi di una cosa: contattare la stampa e dichiarare che Nihan Sezin ha abbandonato sua figlia in macchina, sotto il sole, da circa una trentina di minuti.

Nihan assalita dai giornalisti

Quando Tufan porterà a termine la cosa, manderà un messaggio a Emir che, con la scusa del lavoro, si dileguerà. Intanto, un cameriere avviserà Nihan: "Fuori, intorno alla sua macchina, si è radunata una piccola folla". Lei non capirà che cosa stia succedendo e andrà subito fuori, ma verrà assalita da un gruppo di giornalisti.

Uno di questi, in diretta televisiva, dirà: "La signora Nihan ha lasciato sua figlia Deniz in macchina da sola e sotto il sole, mentre lei si trovava a pranzare in ristorante". La ragazza rimarrà un po' sbalordita da quello che sta succedendo, soprattutto quando vedrà che sua figlia è in macchina. Non darà retta ai giornalisti, la prima cosa che farà sarà di salire in auto, prendere la sua bambina e portarla a casa. Capirà che dietro lo zampino di Emir, ma non comprenderà quale sia il suo obiettivo.