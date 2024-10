In Endless love, Müjgan capirà che l'amore che Emir prova per Nihan non è qualcosa di sano: è un'ossessione che potrebbe anche portarlo a vivere qualcosa di brutto. Penserà ciò perché grazie a Nihan scoprirà che il ragazzo continua a spiare ogni movimento della moglie. Da brava madre gli dirà di lasciarla libera, ma ci sarà qualcosa che lo ferirà nell'animo: Müjgan paragonerà il modo di fare di Emir a quello di Galip, e lui questa cosa non l'accetterà.

Emir vince la battaglia contro Kemal

Emir riuscirà a vincere la sua battaglia contro Kemal e a riavere la piccola Deniz in casa.

Vincerà la battaglia, ma non la guerra, visto che Kemal, grazie a Zehra, presenterà la richiesta di riconoscimento di paternità. Emir proverà a bloccare questa procedura chiedendo aiuto ai suoi legali, ma non ci riuscirà, così per il momento proverà solamente a godersi la piccola Deniz.

Un giorno la prenderà e la porterà nella camera della madre Müjgan, perché da quando la donna ha iniziato la riabilitazione, riesce a stare seduta anche sulla sedia e a interagire con le persone che le stanno accanto.

Nihan svela che Emir continua a spiarla

Arriverà Nihan, abbastanza irritata, perché si è resa conto che Emir la sta spiando usando l'ennesimo dispositivo elettronico. Glielo consegnerà, prenderà la bambina e se ne andrà.

Müjgan sarà stufa di vedere il figlio che si comporta in questo modo così ossessivo, quindi gli dirà chiaramente ciò che pensa: "Lascia stare Nihan, devi lasciarla libera".

Emir, però, le risponderà che non può vivere senza di lei: "Dopo che ho pensato di perderti, sono riuscito a riempire il vuoto lasciato dalla tua assenza solo con Nihan.

Mi comporto così perché sono sicuro che in questo modo non può lasciarmi, perché io la amo mamma e non importa se lei non prova le stesse cose per me. Per me è come una malattia, ma io faccio tutto questo per amore".

Müjgan paragona Emir con Galip

Müjgan ascolterà suo figlio attentamente e per un attimo sembrerà anche farsi intenerire dal modo di amare Emir, ma la donna, nonostante tutto, sarà ben lucida e spiegherà al figlio come vede lei le cosa: "Sei diventato come Galip Kozcuoğlu".

Cinque parole che colpiranno Emir dritto al cuore. Avrebbe voluto sentire qualsiasi altra cosa dalla madre, ma non un paragone con suo padre, visto anche quello che l'uomo ha fatto Müjgan.

Emir non riuscirà a dirle una sola parola, inizierà solo ad avere una sorta di tic nervoso. Si alzerà e lascerà la madre lì di sasso. Müjgan, ovviamente, non sarà contenta di vedere suo figlio in questo stato, ma è il suo dovere di madre metterlo di fronte alla realtà dei fatti: con il suo atteggiamento sta solo facendo del male a Nihan e sicuramente i suoi sentimenti non possono essere considerati "amore".