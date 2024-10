Zeynep tenterà il suicidio e Kemal la troverà appesa al soffitto nelle puntate di Endless Love dal 4 al 9 novembre. Le anticipazioni rivelano che Zeynep sarà tormentata dalle parole di Kemal che, in un momento di rabbia, le ha detto che vorrebbe fosse morta. La donna, inoltre, sarà ferita dalla distanza di Emir e deciderà di farla finita per liberarsi dalle sue sofferenze. Kemal riuscirà ad arrivare a casa di Zeynep appena in tempo e le salverà la vita.

Nihan e Kemal verso la verità sulla morte di Ozan

Kemal e Nihan proseguiranno le loro indagini sulla morte di Ozan e Soydere sarà sempre più sospettoso nei confronti della sorella.

Zeynep, infatti, continuerà ad avere un atteggiamento poco chiaro con suo fratello e alle sue domande non risponderà in modo deciso. Kemal, in ogni caso, non riuscirà a credere che sua sorella possa essere coinvolta nell'omicidio di Ozan e proverà a credere che la ragazza sia davvero in buona fede, soprattutto dopo che la sua telefonata lo aiuterà a scappare dalla polizia con Deniz. Nihan e Kemal si recheranno in ospedale per interrogare il personale con la speranza di ottenere qualche informazione utile alle loro indagini. Uno degli infermieri in servizio il giorno della morte di Ozan dirà di aver visto una donna entrare nella sua stanza. Dalla descrizione sembrerà essere proprio Zeynep e fin qui non ci sarà nulla di nuovo per Kemal e Nihan.

A sorprendere Kemal sarà un'altra affermazione dell'infermiere, che si dirà certo che quel giorno non c'era nessun medico in reparto e non è vero quindi che Zeynep abbia dovuto lasciare la stanza, come aveva raccontato Kozcuoğlu. Nihan e Kemal capiranno che Emir e Zeynep hanno mentito di nuovo e si impegneranno a metterli sotto torchio per capire una volta per tutte come sono andate le cose.

Zeynep distrutta dalle parole di suo fratello

Mentre Nihan parlerà con Emir, Kemal andrà a trovare Zeynep accusandola di mentire. "Chi stai proteggendo?", chiederà con rabbia Soydere mettendola in difficoltà. Zeynep, stanca di essere sotto pressione, confesserà in lacrime di essere incinta di Emir. La reazione di Kemal sarà furiosa: "Vorrei che tu fossi morta", dirà a sua sorella prima di lasciarla da sola.

Le parole di Kemal continueranno a tormentare Zeynep, che si sentirà completamente sola dopo che Emir le ha detto addio. In preda alla disperazione, la ragazza deciderà di suicidarsi e legherà una corda al soffitto, pronta a mettere fine alla sua sofferenza. Dopo aver riflettuto sulle sue parole, Kemal si renderà conto di aver esagerato e sarà preoccupato per Zeynep, pur avendo il forte sospetto che sia lei l'assassina di Ozan. Lui e Nihan saranno in possesso delle chiavi del presunto assassino e Kemal si recherà a casa di Zeynep per vedere se siano della sua porta. L'ingegnere andrà da Zeynep, ma quando infilerà la chiave nella serratura e aprirà la porta vedrà una scena che lo sconvolgerà: Kemal troverà Zeynep appesa ad una corda e si precipiterà da lei riuscendo ad impedire il peggio.

Il rapimento di Zeynep e il cambiamento di Emir

Nelle puntate precedenti, Asu ha suggerito a Emir di consegnare Zeynep a Kemal e Nihan come colpevole della morte di Ozan. In questo modo, secondo Asu, Kemal e Nihan si sarebbero separati una volta per tutte e inoltre, Emir si sarebbe liberato dai sospetti su di lui. Kozcuoğlu ha ascoltato sua sorella e ha fatto mandare a Kemal e Nihan delle mail anonime che li hanno guidati fino a un capannone. Qui, ad aspettarli, avrebbe dovuto esserci Zeynep, chiusa in un grosso pacco. Tufan ha infatti rapito Zeynep e l'ha sedata per portarla all'appuntamento, come aveva deciso Emir, ma alla fine qualcosa ha cambiato i piani: Kozcuoğlu ha saputo che Zeynep è incinta di lui ed è corso al capannone per liberarla prima dell'arrivo di Kemal. Emir ha così salvato Zeynep, ma mentre la portava via sono cadute le sue chiavi