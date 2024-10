Durante le prossime puntate di Endless love, Tarik scoprirà il vero volto di Banu. Grazie a una soffiata di Asu, capirà che la moglie è la talpa di Emir, colei che ha rovinato il piano di fuga dei suoi genitori con Deniz. La coglierà proprio sul fatto, visto che la beccherà mentre proverà a prendere dalla borsa di Fehime il tracker che Emir le ha detto di nascondere per localizzare i coniugi Soydere.

Kemal vuole portare Deniz all'estero

Kemal proverà a portare Deniz via da Emir: il suo obiettivo sarà portare la bambina all'estero, lasciandola alle cure dei suoi genitori.

La prima parte del suo piano, però, andrà in fumo, perché qualcuno spierà a Emir non solo le sue intenzioni, ma anche il luogo in cui si trovano i genitori di Kemal in attesa di scappare con Deniz.

Kemal continuerà a chiedersi chi possa essere questa talpa. La stessa domanda se la faranno anche i suoi genitori. Fehime arriverà a una conclusione: la traditrice è Asu e proprio per questo la caccerà via di casa, quando la ragazza si recherà da lei per avere notizie sul rapimento di Deniz.

Tarik inizia a dubitare della moglie

Tarik chiederà scusa ad Asu per le accuse della madre. La ragazza non sembrerà particolarmente ferita, ma lo inviterà a controllare la moglie: potrebbe essere lei la talpa di Emir.

Arriverà sera e i Soydere si riuniranno a tavola per mangiare. Banu si alzerà dicendo di non avere più fame. Fingerà di andare in camera sua, invece entrerà in quella di Fehime e proverà a recuperare dalla sua borsetta il tracker che Emir le ha detto di nascondere per tenere d'occhio la posizione della donna. Tarik si ricorderà delle parole di Asu, per questo beccherà Banu sul fatto.

La rabbia di Tarik

"Hai venduto i miei genitori. Hai fatto tutto alle spalle di mio fratello, sei la talpa di Emir", rimprovererà Tarik a Banu. Lei proverà a giustificarsi dicendo che non aveva altra scelta, ma Tarik non si darà pace: "Mi hai accoltellato alle spalle. Cosa dovrei fare adesso? Restare sposato con una come te?

Maledetta".

Il ragazzo inizierà a farsi domande sul suo matrimonio: "Non mi hai mai amato e ti sei fatta travolgere da questa truffa di Emir". Lei ribadirà che si è ritrovata costretta a farlo e che il suo amore per lui è sincero, ma non basterà per placare gli animi.

La loro discussione attirerà la curiosità di Fehime, che entrerà subito nella stanza. Lui, senza mezzi termini, annuncerà che la sua storia d'amore con Banu è finita. La mamma lo inviterà a calmarsi e Tarik sembrerà darle ragione. Questo lo farà solo davanti a lei, perché dietro non sembrerà proprio intenzionato a perdonare Banu. Lascerà improvvisamente la casa, senza dare alcuna spiegazione.