Nelle prossime puntate di Endless love, Nihan si sveglierà dal coma, dopo le ferite riportate in un incidente stradale. Kemal riuscirà a farle visita, nonostante Emir abbia messo delle guardie in tutto l'ospedale. L'esito del confronto tra i due, però, non sarà dei migliori, visto che Nihan non riuscirà a perdonare Kemal per aver provato a portarle via Deniz. Lui le farà capire che non era sua intenzione, ma lei non avrà voglia di vederlo e lo caccerà dalla stanza.

Kemal si sente in colpa per l'incidente di Nihan

Nihan si troverà in ospedale a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale.

Verrà sottoposta a un intervento d'urgenza e fortunatamente si salverà. Sarà in coma e passerà un primo periodo in terapia intensiva, successivamente verrà trasferita in reparto. Kemal rimarrà sempre al suo capezzale, perché si sentirà in colpa per quanto successo alla ragazza. Se non avesse finto di portarle via Deniz, lei non lo avrebbe seguito con la macchina e tutto questo non sarebbe successo.

Kemal non lo sa, ma in realtà Nihan sarebbe andate incontro comunque a un incidente stradale, visto che la sua macchina è uscita fuori strada perché è stata manomessa da Asu.

Kemal vuole a tutti i costi vedere Nihan

A ogni modo, Kemal non avrà modo di vedere Nihan, perché Emir glielo impedirà. Darà un ordine a tutte le guardie dell'ospedale: non devono permettergli di entrare.

Kemal rimarrà fuori, all'ingresso, con Zehir, Tarik e Ayhan che a turno gli faranno compagnia.

Anche Vildan avrà a cuore il ragazzo e ripetutamente, con dei messaggi sul telefono, lo aggiornerà sullo stato di salute della figlia. Gli dirà che ha lasciato la terapia intensiva e Kemal progetterà un modo per farle visita. Proprio grazie all'aiuto di Zehir, Vildan e Yasemin ci riuscirà.

Nihan non vuole vedere Kemal

Fingerà di essere un addetto alla mensa ospedaliera, che dovrà portare la cena nella camera di Nihan. Dovrà, però, oltrepassare un ostacolo, perché Emir ha messo due guardie fuori dalla camera di Nihan. Saranno Vildan e Yasemin a distrarle: la prima fingerà di sentirsi male e chiederà a una guardia di accompagnarla all'ingresso, la seconda si metterà a flirtare con l'altra.

Kemal entrerà e si scuserà con la ragazza per quello che le ha fatto. Improvvisamente Nihan inizierà a svegliarsi: chiederà di Deniz, della madre, ma sarà molto brusca con Kemal: "Mi hai portato via mia figlia, hai strappato una parte del mio cuore". Lui proverà a farle capire che non era sua intenzione, ma lei non cambierà il suo pensiero: "Per questa cosa stavo quasi per morire, hai capito?".

Kemal le dirà che risolveranno le cose quando starà meglio, ma Nihan non avrà voglia di vederlo. "Va via Kemal, ti prego vattene", dirà la ragazza. Lui non batterà ciglio e lascerà la stanza, nonostante abbia il cuore a pezzi.