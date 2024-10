Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Endless Love rivelano che per la famiglia Kozcuoğlu le cose inizieranno a complicarsi. Müjgan andrà a trovare il marito in carcere e lo accuserà di non aver mai amato la sua famiglia, augurandogli di trascorrere il resto dei suoi giorni in prigione per tutto il male che ha fatto. Asu invece sarà molto preoccupata per la sua situazione e supplicherà Emir di non sacrificarla mandandola in prigione al suo posto. Intanto l'infermiere dell'ospedale dove era ricoverato Ozan, confesserà alla polizia di aver avvelenato il ragazzo a seguito proprio degli ordini ricevuti da Asu.

Quest'ultima invece, su consiglio del fratello, deciderà di costituirsi alla polizia per i crimini commessi.

Müjgan si reca in carcere da Galip, trame turche Endless Love

Grazie alle cure dei medici, Müjgan riuscirà presto a riprendersi in mano la sua vita dopo il lungo periodo trascorso in coma. Le anticipazioni rivelano che la madre di Emir non accuserà il marito per averla buttata giù dal balcone ma avrà lo stesso la sua rivincita. Galip verrà arrestato comunque, con l'accusa di aver seppellito scorie radioattive nell'ambiente. Nelle prossime puntate, Müjgan andrà in carcere a trovare il marito ma non per amore. La donna infatti gli ricorderà tutto il male che ha fatto alla sua famiglia rimarcando il fatto di non aver mai amato i suoi figli.

Nel frattempo Emir incontrerà la sorella che disperata, lo supplicherà di non lasciarla da sola e di non voler andare in prigione al suo posto. L'ex moglie di Kemal però non avrà altra scelta.

L'infermiere accusa Asu per la morte di Ozan

Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap, rivelano che l'infermiere dell'ospedale dove era ricoverato Ozan si sveglierà e che incontrerà la polizia.

Durante l'interrogatorio, l'uomo confesserà di aver avvelenato il giovane Sezin perché gli era stato ordinato da Asu. A quel punto la polizia avrà la conferma che il mandante dell'omicidio di Ozan è Asu e chiamerà Kemal per raccontargli tutto. Nel frattempo Asu deciderà di costituirsi alla polizia e raccontare come sono andate realmente le cose ma sempre con la volontà di coprire le spalle al perfido Emir.

Ozan era morto in ospedale

Nel corso della precedente stagione della soap, Ozan era stato ricoverato per un'allergia alimentare. Dopo pochi giorni però, i medici lo avevano trovato in fin di vita sul letto dell'ospedale dichiarando come suicidio la causa del successivo decesso.

Le dichiarazioni dei medici però non avevano convinto la famiglia Sezin, soprattutto Nihan che grazie alla collaborazione di Kemal aveva iniziato ad indagare per scoprire il vero responsabile della morte del fratello.