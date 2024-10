Fehime disobbedirà a suo marito e andrà da Zeynep nella puntata di Endless Love di mercoledì 16 ottobre. Le anticipazioni spiegano che la ragazza sarà commossa dalle attenzioni di sua madre e scoppierà in lacrime supplicandola di restare con lei. Fehime avrà cura di sua figlia, ma sarà molto dura con lei, invitandola a cavarsela da sola da quel momento in poi. "Come farò senza di te?" chiederà Zeynep disperata a Fehime che andrà via chiedendole di dimenticarsi della sua visita: "Fai finta che non sono mai venuta".

Banu inizierà a non sopportare più Tarik

A casa Soydere ci sarà tensione e dopo la discussione tra Huseyin e Fehime su una possibile tregua per Zeynep, anche Banu e Tarik saranno nervosi. La donna non sopporterà che suo marito proponga per lei un'uscita con sua madre ad ogni occasione e glielo farà notare. Tarik proverà a fare pace con Banu e tenterà un approccio, ma lei dirà che ha mal di testa e lo respingerà. L'uomo farà presente a sua moglie che si sta impegnando e che adesso ha anche il denaro per un affitto, ma lei non sarà entusiasta all'idea di lasciare casa Soydere. "Non possiamo andare ora", si limiterà a dire Banu prima di andare via e lasciare Tarik con le sue domande. Nel frattempo Fehime andrà contro il parere di Huseyin e si dirigerà in albergo da Zeynep, ancora con la febbre.

Quando la ragazza aprirà la porta e vedrà sua madre sarà commossa, anche se Fehime cercherà di mantenere le distanze. La donna porterà a sua figlia delle arance e una canottiera e Zeynep scoppierà a piangere: "Come potrò farcela senza di te, mamma?", dirà tra le lacrime.

I gesti amorevoli di Fehime verso Zeynep

Fehime cercherà di trattenere le emozioni e si limiterà a rimproverare sua figlia dicendole di non prendersi abbastanza cura di se stessa.

La donna le metterà una mano sulla fronte e vedrà che la temperatura è molto alta. A quel punto Zeynep non potrà più resistere e stringerà sua madre in un commovente abbraccio, ma Fehime non ricambierà. "Mia cara mamma", dirà Zeynep tra le lacrime, e per la signora Soydere sarà difficile resistere e non cedere alle emozioni.

La donna ordinerà a sua figlia di alzarsi subito e la aiuterà a svestirsi e a mettersi a letto. "Non merito una madre come te", dirà Zeynep, ma Fehime le risponderà: "Tutti lo meritano". Quando Zeynep sarà sistemata nel suo letto, Fehime la spronerà a cavarsela da sola da quel momento in poi, ma sarà evidente l'amore che la donna prova per lei. La donna preparerà una zuppa per sua figlia, raccomandandole di mangiarla tutta perché lei andrà via. "Fai finta che non sono mai venuta qui", dirà Fehime prima di andare via, ignorando le suppliche di Zeynep che le chiederà di restare ancora.

La cena di fidanzamento a casa Soydere

Nelle puntate precedenti, Zeynep ha invitato Hakan a cena a casa dai suoi per presentarlo come suo fidanzato.

Il poliziotto si è seduto a tavola con i Soydere, ma quando è andato via ha rivelato a Kemal di aver accettato l'invito di Zeynep solo per farle un favore. Huseyin ha ascoltato la conversazione e ha preteso delle spiegazioni a Zeynep. La ragazza ha iniziato ad inventare delle scuse e Fehime è esplosa, urlando a tutti la verità: "Zeynep ha una relazione con Emir". Huseyin ha reagito molto male e dopo aver messo le mani addosso a sua figlia, l'ha spinta fuori di casa facendola cadere. "Non voglio vederti mai più", ha detto l'uomo, chiudendo definitivamente la porta a sua figlia.