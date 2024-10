Nella serata del 24 ottobre gli autori hanno chiesto ai concorrenti del Grande Fratello di mettere su il Late Show. Per tutta la serata c'è stato un clima allegro e spensierato, ma il giorno seguente Eleonora Cecere ha avuto qualcosa da ridire a Luca Calvani: "Ci sono rimasta male. Mi piace divertirmi, quindi sono contentissima quando mi assegni un ruolo". Dunque l'attore ha rassicurato la coinquilina che nelle prossime edizioni le troverà qualcosa da fare.

Cecere scontenta per il Late Show

Come ogni anno gli autori del GF hanno chiesto ai concorrenti di organizzare il Late Show.

Dunque Luca Calvani si è messo all'opera per assegnare diversi ruoli ai suoi compagni d'avventura, ma Eleonora Cecere è rimasta esclusa.

Il giorno seguente la concorrente ha deciso di esternare la sua delusione direttamente a Luca: "Se mi ci metto io mi diverto in una maniera pazzesca. Mi piace dare un abbraccio, mi piace essere seria ma anche divertirmi. Alla fine riesco a fare diversi ruoli anche perché il nostro lavoro significa fare questo". E ancora: "Ci sono rimasta molto male". Dopo averla ascoltata Calvani si è scusato per non avere percepito lo stato d'animo della coinquilina: "Non pensavo che ci fossi rimasta male". Inoltre Luca ha ammesso di avere sentito la mancanza di Eleonora all'interno del Late Show: "Mi sono reso conto che una come te non può non avere una parte.

Quindi stamattina mi sono svegliato con l'intenzione di scrivere qualche scena con te. Credo che tu hai del potenziale come Pamela e Jessica". Infine il diretto interessato ha esortato Cecere a scrivere anche lei una parte per sé stessa, poiché lui non vuole imporre a nessuno ma al contrario chiede collaborazione.

Eleonora a Ilaria Galassi: 'Ci ho parlato e abbiamo chiarito'

Terminato il confronto con Luca, Eleonora Cecere si è confidata con le amiche Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo: "Tutto apposto dai. L'importante è quello perché dopo non ci sto bene". A quel punto Pamela ha chiesto com'è iniziato il discorso ed Eleonora ha chiosato: "Gli ho detto che pensavo di avere un ruolo.

Anche lui ha capito che mancava la mia assenza".

Infine Petrarolo si è complimentata con l'amica per essere stata sincera con Calvani anziché nutrire dentro di sé un certo astio: "Hai fatto bene perché parlando chiaro si va avanti".

GF, anticipazioni 10^ puntata: Shaila e Lorenzo ritornano nella casa in Italia

Lunedì 28 ottobre su Canale 5 andrà in onda la 10^ puntata del GF. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato torneranno in Italia: dopo essere stati votati come preferiti dal pubblico, gli autori li hanno mandati una settimana al Gran Hermano. Ovviamente sarà inevitabile lo scontro con i coinquilini visto che nessuno ha apprezzato il modo in cui la ballerina si è comportata con Javier Martinez. Poi Alfonso Signorini leggerà il verdetto del televoto e sarà nuovamente la volta delle nomination.