Nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, al Grande Fratello è accaduto un episodio che non è passato inosservato ai telespettatori.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si trovavano in giardino per l'ennesimo confronto, quando il 27enne si è reso infatti protagonista di ben due uscite infelici: "Un uomo ti ha mai picchiata?". Nonostante la regia abbia censurato la conversazione, alcuni telespettatori hanno ascoltato la frase su Mediaset Extra rimanendo di stucco per la leggerezza con cui il concorrente ha affrontato un argomento tanto delicato.

Lo scivolone di Lorenzo

In seguito ai battibecchi degli ultimi giorni, Lorenzo e Shaila si sono ritrovati nuovamente a parlare di quello che è il loro legame. Ad un certo punto il 27enne ha cercato di capire perché la coinquilina sia sempre ambigua nei rapporti con gli uomini e dia come l'impressione di fuggire davanti alle relazioni che potrebbero diventare serie: "Qual è la ferita più grande che ti ha fatto un uomo? Un uomo ti ha mai picchiata? Gli uomini erano succubi?"

Mentre Shaila stava smentendo categoricamente, la regia ha deciso di cambiare immediatamente inquadratura dirottandosi su altre zone della casa. Poco prima il 27enne aveva tra l'altro esclamato: "Non mi manca di rispetto nessuno qui dentro, tanto meno una donna".

“Un uomo ti ha mai picchiata?” censura



Ma che cavolo di domanda è mai questa? Per non parlare poi della leggerezza con cui glielo chiede, questo ragazzo non sta per niente bene#grandefratello pic.twitter.com/PxTTSXiydu — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) October 9, 2024

Nelle scorse settimane Lorenzo era già finito al centro delle polemiche per avere espresso un parere sulle relazioni tossiche.

In quell'occasione il gieffino aveva affermato di una sua ex: "Non volevo vederla felice" venendo poi ripreso in diretta da Alfonso Signorini per via dell'affermazione piuttosto forte nella quale si era esibito.

Il quadro che emerge in definitiva dal collage dei pensieri espressi fin qui dal concorrente non è propriamente dei migliori.

Numerose le critiche all'indirizzo del concorrente

Sebbene la regia abbia censurato all'istante la conversazione fra Lorenzo e Shaila, su X diversi utenti hanno espresso delle critiche nei confronti del 27enne. "Ma che cavolo di domanda è mai questa? Per non parlare poi della leggerezza con cui glielo chiede, questo ragazzo non sta per niente bene", "Ricordate quando ad Helena le ha detto 'le prendi' e poi le ha stretto la gamba con veemenza?", "A me Shaila non piace ma Lorenzo è stato davvero indelicato e forse non sa di cosa sta parlando e mi auguro non lo sappia mai. La regia censura perché era troppo", "Perché il GF lo tiene ancora dentro?" solo alcuni dei commenti che si sono visti sul web.

Tuttavia c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore del concorrente: "Lui ha ha fatto questa domanda perché Shaila ripete continuamente di avere subito maltrattamenti in passato e di aver scritto anche un libro sul tema".