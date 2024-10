Javier Martinez ha deciso di avere un confronto con Mariavittoria Minghetti perché, secondo lui, da quando si è avvicinato a Shaila Gatta la coinquilina è più distante da lui. La conversazione fra i due concorrenti del Grande Fratello si è svolta con toni pacati, ma la dottoressa ha ammesso di aver visto un cambiamento nel pallavolista: "Ti vedo più pensieroso adesso che prima".

Javier a Mariavittoria: 'Stare bene mi fa paura'

All'inizio del GF tra Javier e Maria Vittoria c'era un bellissimo feeling, ma nel momento in cui il pallavolista ha iniziato a conoscere Shaila Gatta, la dottoressa si è allontanata.

Nella serata di ieri, sabato 19 ottobre, Martinez ha deciso di avere un confronto Minghetti: "È stata una mia sensazione o il nostro rapporto si è un po' raffreddato?". Anziché glissare, la 31enne ha ammesso di essersi un po' allontanata, ma per un motivo ben preciso: "Ho deciso di darti un po' più spazio in modo che tu possa conoscere meglio Shaila, ma non ho nulla contro di te". A seguire, la dottoressa non ha nascosto di avere avuto dei dubbi sulla ballerina: "All'inizio l'ho nominata perché non mi piaceva il suo atteggiamento con me e con te". Oggi, però, Mariavittoria si è ricreduta: "Prima vedevo solo te preso, ora vedo anche lei infatuata". Nonostante questo, la ragazza si è sentita in dovere di dare alcuni consigli al suo amico: "Tu sei entrato qui per te, non rovinare il tuo percorso per una storia d'amore.

Io ti vedo più pensieroso adesso che prima".

In replica, lo stesso Javier ha confermato: "Non sono pensieroso, ma nella mia vita ho sempre affrontato tutte le situazioni da solo. Quindi stare così bene mi fa paura". Infine, lo sportivo ha chiesto alla dottoressa se fosse stata lei a dire che spegne Shaila, ma anche in questo caso Mariavittoria ha tagliato corto: "No non l'ho detto io.

Però, all'inizio ho pensato che fra di voi non ci fosse passione".

Il confronto con Amanda Lecciso

In un secondo momento, Javier ha voluto parlare anche con Amanda Lecciso. In primis, l'argentino ha chiosato: "Sei tu che hai detto che spengo Shaila?". Ovviamente, la 36enne ha smentito: "Intanto, non mi piace la parola spengere, poi ti dico che non sono stata io".

Amanda ha proseguito ammettendo di avere sollevato dei dubbi sul reale interesse di Shaila: "A lei ho chiesto se si diverte con te. Questo sì, non lo nego".

Una volta chiarito il loro rapporto, Javier non ha nascosto di esserci rimasto male per la nomination ricevuta da Lorenzo Spolverato. Dal momento che Amanda è molto amica del 27enne, ha spezzato una lancia a suo favore: "Io tuoi modi sono perfetti per lui. Non ce l'ha con te, ma si è semplicemente stupito che tu sia tornato sui tuoi passi con Shaila".