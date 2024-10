Durante la serata di ieri, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti hanno avuto un'incomprensione. Il giorno seguente, la dottoressa si è confidata con Jessica Morlacchi e ha espresso delle critiche nei confronti del coinquilino: "Tommaso non è rispettoso". La concorrente del Grande Fratello ha spiegato di essere attratta dall'idraulico, ma non ritiene giusto che lui la cerchi solamente per avere un approccio fisico.

Mariavittoria critica Tommaso

Nel corso di una chiacchierata con Jessica, Mariavittoria ha confidato di essere stanca degli atteggiamenti che Tommaso ha nei suoi confronti: "Io percepisco che da parte sua è solo una cosa fisica.

Lui ha questo bisogno e non l'ha mai negato, ma io qui dentro non voglio essere quella che colma solamente un suo bisogno, perché qualsiasi donna si sentirebbe usata". Mariavittoria ha proseguito spiegando che per lei è difficile la situazione che si è venuta a creare, poiché non è abituata a risolvere i suoi problemi all'interno di un Reality Show: "È un gioco, ma io sono abituata a tenermi tutto dentro. Qui, invece, tutti discutono dei problemi degli altri". A seguire, la dottoressa ha precisato che le fa piacere avere un contatto fisico con Tommaso, ma al tempo stesso non si sente pronta a dormire con lui: "Io nella mia vita non ho mai avuto una relazione basata sull'attrazione fisica. Lui non è rispettoso"..

Mentre Jessica ha esortato l'amica ad interrompere una conoscenza che non la fa stare bene, Amanda Lecciso ha cerato di comprendere la situazione che sta vivendo Mariavittoria: "È normale che ti senti messa alle strette. Anche perché qui siamo al GF e dormire con una persona porta una serie di cose come ansia e stress. Il giorno dopo sei costretta a vedere Tommaso e questo potrebbe metterti in imbarazzo".

I motivi dello screzio

Nella notte tra venerdì e sabato 26 ottobre, Tommaso e Mariavittoria hanno avuto uno screzio. Tutto ha avuto inizio perché l'idraulico ha chiesto alla coinquilina di dormire insieme, ma la ragazza si è rifiutata. Dopo un lungo confronto, Franchi è arrivato a dire di voler interrompere la conoscenza con la dottoressa perché convinto che siano incompatibili.

Spiazzata per l'atteggiamento del coinquilino, Mariavittoria si è detta dispiaciuta e ha tagliato corto: "Tu non mi accetti per quella che sono, mettiti nei miei panni". Nonostante Minghetti abbia provato a far ragionare il compagno d'avventura, Tommaso è apparso irremovibile: "Non voglio perdere altro tempo". Infine, l'idraulico ha sostenuto di essere stato abbastanza comprensivo verso la 31enne, ma nel momento in cui non si riesce a trovare un punto d'incontro, preferisce mettere un punto.