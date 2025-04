Oylum donerà il rene a Tolga pur di salvargli la vita nelle prossime puntate di Tradimento e Oltan non avrà parole per ringraziarla.

Le anticipazioni rivelano che Selin farà fuoco contro Tolga e lo ridurrà in fin di vita dopo aver saputo che l'ha tradita con Serra. Le condizioni del ragazzo saranno disperate e per lui l'unica possibilità di salvezza sarà il trapianto di rene.

Tolga in fin di vita per mano di Selin

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Selin farà fuoco contro Tolga e lo ridurrà in fin di vita nelle prossime puntate. Il gesto della ragazza sarà la dura reazione al litigio con sua sorella Serra che le dirà di aspettare un bambino da Tolga.

Selin sarà portata in carcere, mentre per Oltan inizierà una corsa contro il tempo il ospedale. Le condizioni di Tolga saranno disperate e i medici lasceranno poche speranze. Oltan piangerà tra le braccia di Oylum nella speranza di un miracolo, mentre Tolga sarà sottoposto a un intervento molto delicato. La situazione sarà drammatica perché Selin ferirà suo marito con tre proiettili che comprometteranno il rene e i polmoni. Saranno ore molto delicate per i protagonisti che attenderanno l'esito dell'operazione ripercorrendo tutta la loro vita. In particolare, Oltan si sentirà impotente e confiderà a Oylum che per lui non avrebbe più senso vivere se Tolga non dovesse farcela. "Tante ricchezze non servono a niente", dirà con amarezza Oltan.

Quando terminerà l'operazione, il medico spiegherà che le prossime ore saranno decisive per Tolga. Oylum tornerà a casa e dovrà spiegare ai suoi quello che è appena accaduto. La forte preoccupazione per Tolga farà tornare in Kahraman dei dubbi suoi sentimenti di sua moglie che non riuscirà ad avere la forza di consolarlo.

La scelta d'amore di Oylum

Nelle prossime puntate di Tradimento, le condizioni di Tolga non miglioreranno perché il rene non risponderà alle cure come dovrebbe. Il medico sarà molto chiaro con Oltan: se non si troverà un rene per suo figlio, probabilmente la sua vita si spegnerà. L'imprenditore sarà disperato e si rivolgerà a tutte le sue conoscenze pur di trovare l'organo in grado di salvare la vita a Tolga.

Purtroppo, il potere di Oltan non sarà sufficiente perché non si troverà un rene disponibile in poco tempo. La speranza nell'imprenditore si riaccenderà quando Oylum si presenterà in ospedale con i suoi documenti: "Ho fatto le analisi e sono compatibile", dirà, proponendo di essere la donatrice. Oltan abbraccerà Oylum in lacrime e non saprà come ringraziarla. Per la ragazza, tuttavia, ci sarà un grosso muro da abbattere: la sua famiglia. Nessuno sarà d'accordo con la sua decisione: Guzide e Tarik si opporranno fermamente all'operazione e anche Mualla e Kahraman si diranno contrari. Oylum, tuttavia, andrà contro il parere di tutti e sarà pronta ad entrare in sala operatoria per salvare la vita al suo amato Tolga.

Mualla ha giurato vendetta per Behram

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum ha avuto un brutto incidente con l'auto ed è in ospedale. Dopo ore di disperazione, i medici hanno salvato sia lei che il bambino che portava in grembo, anche se è nato prematuro. A destare preoccupazione è soprattutto Behram che è stato raggiunto da un proiettile fuori dall'ospedale ed è in coma. Per lui i medici hanno dato pochissime speranze alla famiglia e Mualla ha giurato vendetta nei confronti di chi ha attentato alla vita di suo figlio. Per il momento, solo Oylum sa che il padre di suo figlio è Tolga e non Behram come credono tutti.