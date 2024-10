Nel corso di una chiacchierata confidenziale, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti hanno espresso un commento sul trio delle Non è la Rai formato da Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. Mariavittoria ha espresso un giudizio diplomatico sulle coinquiline: "Secondo me non sono cattive", mentre Jessica è apparsa più convinta nel giudizio: "Figlia mia, tu ci vedi poco".

I commenti di Jessica e Mariavittoria

Un momento di relax al Grande Fratello è stato rovinato dalla pioggia battente. Mentre tutti i concorrenti sono rientrati in casa, Jessica e Mariavittoria sono rimaste in giardino e hanno iniziato a commentare l'atteggiamento del trio delle Non è la Rai.

Mariavittoria ha espresso un giudizio positivo nei confronti di Ilaria Galassi: "È adorabile". Jessica, invece, è apparsa più scettica: "Vabbè, sarà che la conosco poco". Successivamente, la 31enne ha chiosato: "Eleonora è una tosta", mentre Morlacchi ha spezzato una lancia a suo favore: "Ma secondo me no, è una che strilla, ma poi di indole non la vedo cattiva". A quel punto, Minghetti ha affermato: "Per me non sono cattive". La cantante però ha immediatamente replicato con sarcasmo: "Figlia mia, tu ci vedi proprio poco". Poco dopo, la 37enne ha spiegato perché ha rivolto un giudizio così duro nei confronti delle tre coinquiline: "Io non mi aspettavo determinati commenti da parte di Pamela".

Jessica ha poi ha stuzzicato Mariavittoria: "Tu ti fideresti mai di loro?" e la 31enne ha affermato: "No. In generale non mi fido di tutti quelli che dormono nella stanza gialla. D'altronde, le nomination mi sono arrivate da tutti loro. Credo che mi abbiano puntato dal primo giorno".

Infine, Jessica Morlacchi ha lasciato intendere che all'interno del GF diversi concorrenti stanno recitando una parte solamente per avere visibilità ai fini del gioco.

Nel dettaglio, la 37enne crede che tutti dovrebbero essere più sinceri: "Avremmo già più cose da dirci. Mantenere questa calma apparente a che serve?".

L'antefatto

I giudizi di Jessica e Maria Vittoria sulle Non è la Rai non arrivano in modo casuale. In un confessionale, infatti, Pamela, Ilaria e Eleonora hanno insinuato che Minghetti sia una persona falsa e costruita.

Il trio non si è risparmiato neanche su Morlacchi, tanto che nella precedente puntata Pamela ha affermato: "Io credo che Jessica voglia essere al posto di Yulia, in modo da stare vicina al suo Giglio". Ilaria ha definito immatura la reazione di Jessica, mentre Eleonora l'ha accusata di fare strategia.