All'interno della casa del Grande Fratello la tensione fra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi è alle stelle. Parlando con Giglio, la modella ha spiegato perché ha deciso di trattare la coinquilina con indifferenza: "Se lei non avesse me, cosa fa come dinamiche?". Secondo Yulia, Jessica starebbe cercando ogni pretesto per discutere con lei solo per godere di una popolarità che risulti utile ai fini del gioco, ma senza riuscirci.

Le dichiarazioni di Yulia

Yulia e Giglio si sono ritrovati a parlare del loro rapporto in piscina lontano da occhi e orecchie indiscrete.

Ad un certo punto il discorso è finito su Jessica Morlacchi e la modella ha spiegato perché ha iniziato a trattarla con indifferenza: "Se lei non avesse me che fa come dinamiche? Se non avesse me come capro espiatorio cosa s'inventa?". A seguire Yulia ha precisato che non intende cadere nel tranello della cantante: "Con me ha trovato pane per i suoi denti. Lei con me questo gioco non lo può fare perché nel momento in cui la evito, le da fastidio e questo si vede. Vai oltre, fai altro. Trovati un'altra dinamica perché con me non avrà più clip in puntata".

La situazione tra Yulia e Giglio

La tensione che si respira tra Yulia e Jessica si ripercuote anche su Giglio dato che il concorrente ha un ottimo rapporto con entrambe le compagne di gioco.

In seguito all'ennesima discussione tra le due coinquiline, Giglio è apparso in difficoltà perché non vorrebbe prendere una posizione ma col passare dei giorni ha notato un certo distacco da parte di Bruschi. Nel corso della chiacchierata confidenziale il parrucchiere ha precisato che non intende schierarsi con nessuna delle due aggiungendo però come al tempo stesso non vuole che il rapporto con Yulia subisca una frenata.

A quel punto la modella l'ha rassicurato: "Io non voglio che tu ti allontani da Jessica. L'unica cosa che non voglio è che tu essendo amico di entrambe possa riportare delle cose". Di conseguenza Giglio ha risposto: "Non ho mai riportato le cose e non inizierò a farlo ora".

Una volta trovato un punto d'incontro la conversazione fra i due coinquilini si è conclusa con un lungo abbraccio.

Yulia si è infine scusata per avere dubitato di Giglio: "Mi sono comportata così perché ero arrabbiata".

I motivi dell'antipatia di Jessica verso Yulia

Dopo avere varcato la porta rossa del GF, Jessica ha riferito di essere attratta da Giglio aggiungendo che per un fattore di età non lo avrebbe mai corteggiato.

Nel vedere Yulia e Giglio flirtare, la cantante ha tuttavia iniziato a provare una sorta di gelosia. Jessica ha più volte accusato la coinquilina di mancare di rispetto all'uomo che frequenta lontano dal reality show, ma la stessa Yulia ha sempre risposto di essere una donna libera esortando la compagna d'avventura a non intromettersi.