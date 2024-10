Sul sito del Grande Fratello è stato pubblicato un video in cui si vede Yulia Bruschi commentare in confessionale i continui dissapori con Jessica Morlacchi: "Non ci piacciamo, ma spero di recuperare con lei". Inoltre la concorrente ha precisato che non intende nominare più la cantante, ma preferisce virare su altri coinquilini per evitare di creare ulteriori contrasti.

Le dichiarazioni della modella

Nel daytime di venerdì 18 ottobre delle 10:55, si vede Yulia parlare con Lorenzo in merito all'ultimo litigio avuto con Jessica: "L'altra sera in piscina mi guardava con fare minaccioso".

In un secondo momento è stata mostrata una conversazione tra Amanda e Yulia dove quest'ultima ha spiegato di avere fatto un'ulteriore passo verso la cantante ma non ha ricevuto nulla in cambio: "Io ho provato a salutarla stamattina, ma lei neanche mi ha risposto". In replica Amanda ha detto: "Io credo che tu non abbia reagito in maniera naturale ma che sia stata stratega, altrimenti avresti dovuto nominare lei e non me". In disaccordo la modella ha spiegato i suoi motivi: "Se io continui a nominare lei non ottengo nulla".

A seguire in confessionale Yulia ha fornito la sua versione dei fatti sui continui dissapori con la 37enne: "No, questo matrimonio non s'ha da fare con Jessica". E ancora: "Spero che nonostante ci siano dei fraintendimenti e a pelle non ci piacciamo, di poter recuperare".

Sul perché lo scorso lunedì ha nominato Lecciso e non Morlacchi, la 36enne ha detto: "Io credo che a lei non sia andata a genio la mia nomination, ma dove sta scritto che per forza continuare a nominare Jessica? Io nomino chi mi pare".

Il commento degli altri concorrenti

Chiamata in confessionale dagli autori, Amanda ha commentato l'atteggiamento di Yulia: "Inizio a farmi delle domande.

Ma vuoi vedere che ciò che pensa Jessica sia vero? Cioè che lei stia agendo di strategia?".

Al contrario Lorenzo Spolverato ha spezzato una lancia a favore della modella: "Le cose non cambiano perché Jessica non vuole cambiare. Yulia ci ha provato, ma se lei mette un muro come può cambiare la situazione fra di loro?".

Yulia e Giglio sempre più complici e affiatati

Intanto dopo le incomprensioni del giorno precedente, tra Yulia e Giglio è tornato il sereno. Nella notte appena trascorsa il giovane parrucchiere ha deciso di dormire con la modella e il risveglio è stato caratterizzato da vari abbracci e gesti d'affettuosi.

Il giorno prima la modella si era lamentata della freddezza del coinquilino, poiché dopo il bacio della buona notte era andato in camera sua. Nel corso di un confronto Giglio ha spiegato che si è trattata di un'incomprensione: "Io avevo piacere a dormire con te, ma non sapevo se tu ne avevi voglia".