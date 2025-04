Al consueto grido di "fermi tutti, fermi tutti", giovedì 17 aprile Biagio D'Anelli ha pubblicato un reel su Instagram per commentare la rivalità tra i fan di Zeudi Di Palma e quelli degli "Helevier" (i sostenitori della coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez). "I fan di Zeudi mi fanno ridere" ha ad un certo punto esclamato l'esperto di gossip.

Le parole di D'Anelli

"Fermi tutti, fermi tutti. Come fanno i fan di Zeudi ad attaccare i fan di Helena e Javier perché fanno un incontro con i loro fan a 40 euro?" ha detto Biagio D'Anelli, aggiungendo come all'evento a cui prenderanno parte gli "Helevier" non solo ci sarà una cena, ma anche un djset in notturna.

"I fan di Zeudi attaccano e attaccano ma sono loro ad aver avviato e concluso una raccolta di oltre 50mila euro. La gente non riesce ad arrivare a fine mese, nel mondo ci sono due guerre e bambini malnutriti, ma loro hanno avviato questa raccolta" ha concluso l'esperto di gossip, che nella chiosa finale non ha lesinato un commento dal sapore sarcastico: "I fan di Zeudi mi fanno ridere per non dire altro".

Il commento degli utenti del web

Il video di D'Anelli non è passato inosservato, al punto che diversi utenti social hanno espresso un loro commento. Da una parte c'è chi ha preso le difese dell'ex Miss Italia Zeudi Di Palma, dall'altra chi si è schierato dalla parte della coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez.

"Va detto che Helena è la prima che sostiene raccolte fondi per diverse associazioni", "Grande Biagio", "C'è troppa invidia nei confronti degli Helevier", "Io sono una fan di Zeudi, ma sinceramente non ho versato un euro sulla raccolta fondi perché non la trovo giusta", "Non spenderei neanche un centesimo per andare a vedere Helena e Javier sinceramente", "Io credo che ognuno con i propri soldi faccia quello che vuole", "Ragazzi, gli incontri con i personaggi famosi ci sono sempre stati, basta pensare ai primi anni di U&D", "Secondo me dovrebbe essere Zeudi a mettere fine a tutte le baggianate dette e fatte dai suoi fan" si legge sui social in queste ore.

I motivi dell'astio tra i fan di Zeudi e quelli degli 'Helevier'

Nel momento in cui Zeudi Di Palma ha varcato la porta del Grande Fratello, ha fin da subito instaurato un bel rapporto con Helena Prestes: in rapida successione, l'ex Miss Italia ha capito di essere attratta da lei, un 'sentire' che la modella brasiliana non ha però contraccambiato.

Quando Helena è stata eliminata, Zeudi si è lanciata in un flirt con Javier Martinez, diventato in un secondo momento 'preda' della stessa Helena, nel frattempo rientrata in casa grazie ad un ripescaggio.

A Zeudi non è dunque mai andato giù che una sua 'amica' si sia lasciata andare ad una frequentazione con una persona che piaceva in primis a lei, da qui il motivo del gelo che è poi calato tra le due ex concorrenti del Gf.