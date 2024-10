New entry della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, Enrico Brancaccio ha subito affascinato i dipendenti del grande magazzino e anche Marta Guarnieri con le sue frasi colte e sagge. Il nuovo magazziniere dell'atelier però non è chi dice di essere. Il suo vero cognome è Proietti e molto presto potrebbe essere costretto a lasciare la città, per evitare il carcere, a causa di un errore medico fatale commesso in passato. È possibile ipotizzare che Enrico sia stato denunciato per omicidio colposo e per salvaguardare la figlia è stato costretto a cambiato identità.

Enrico Brancaccio è un medico e custodisce un misterioso segreto

Il personaggio di Enrico Brancaccio sarà al centro delle trame nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. L'uomo è arrivato a Milano ed è stato assunto in atelier come magazziniere. Nonostante il suo atteggiamento riservato, Enrico ha sorpreso i colleghi con le sue frasi colte. Anche Marta Guarnieri è rimasta stupita dal suo bagaglio culturale,e ha condiviso con lui la passione per la fotografia e il teatro. Il pubblico già sa che Enrico è colto perché laureato in medicina, ma il suo atteggiamento schivo e misterioso fa insospettire chi gli sta intorno.

Nel corso degli episodi già andati in onda, Enrico ha fatto trapelare, attraverso alcune telefonate, di avere una figlia che è costretto a non vedere.

Anche il suo amico carabiniere aveva raccomandato al giovane di stare lontano dalla bambina e da tutti i suoi cari. Dunque ciò che nasconde potrebbe essere legato alla sua professione: Enrico potrebbe aver causato la morte di un paziente ed essendo stato accusato di omicidio colposo, potrebbe essere fuggito per evitare il carcere.

Le persone intorno a Enrico Brancaccio sono in pericolo

Le persone che ruotano intorno al personaggio di Enrico sono in pericolo. Questo è stato confermato anche dallo stesso attore Thomas Santu, che durante una recente intervista a Tv Serial, aveva rivelato: "Meno si sa di lui, meglio è, per non rischiare di mettere in pericolo le persone intorno a lui".

Infatti per ora Brancaccio cerca di stare più lontano possibile dai suoi colleghi e non dà confidenza a nessuno.

Ma la situazione cambierà molto presto perché, durante i prossimi episodi della soap, Enrico si avvicinerà sempre di più a Marta. Quest'ultima avrà un malore improvviso e Brancaccio le presterà subito soccorso, salvandole la vita. Dunque, Enrico sarà costretto a dare una spiegazione plausibile del suo gesto e delle sue competenze mediche alla figlia di Guarnieri.