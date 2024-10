Nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, i riflettori sono puntati su casa Puglisi, dove Ciro e Concetta discutono per via del compaesano Carmelo Burgio, il quale ha chiesto ospitalità per il figlio poliziotto che è stato trasferito a Milano. Concetta però non vuole in casa il giovane, soprattutto dopo la mancata ricezione di un prestito, chiesto tempo fa proprio da Ciro a Carmelo, per l'acquisto di alcuni terreni. Stando agli spoiler da poco diffusi, però il signor Puglisi nasconde qualcosa di misterioso a Concetta. Fra le ipotesi c'è quella che in realtà possa aver ricevuto quel prestito, ma che abbia poi destinato i soldi altrove, probabilmente per saldare un debito importante, nascondendo tutto alla consorte.

Ciro aveva chiesto un prestito a Carmelo Burgio

Il rapporto tra Ciro e Concetta si è fatto molto delicato, dopo una telefonata ricevuta in Caffetteria da parte di Carmelo Burgio. L'uomo di Partanna aveva chiesto a Ciro di ospitare suo figlio, che per esigenze di lavoro deve trasferirsi a Milano. Quando Puglisi ne ha parlato in famiglia, Concetta ha avuto una brutta reazione. Come visto nella puntata trasmessa venerdì 11 ottobre, la donna è apparsa contraria a ospitare il ragazzo, per via di una mancanza che i suoi genitori avevano avuto nei loro confronti. Infatti alcuni anni prima Ciro aveva chiesto a Carmelo un prestito, per l'acquisto di alcuni terreni in Sicilia, ma gli era stato rifiutato.

A quel punto i coniugi Puglisi avevano perso la possibilità di poter lavorare in agricoltura ed erano stati costretti così ad abbandonare il paese e trasferirsi al nord.

Ciro custodisce un segreto mai rivelato alla moglie

Nonostante Concetta si sia mostrata in disaccordo nell'ospitare il figlio di Carmelo, Ciro ha insistito al fine di accettare la richiesta del compare.

Nell'episodio andato in onda venerdì 11 ottobre, Puglisi ha lasciato intendere alla moglie che a prescindere dal prestito rifiutato, lui si sente in dovere di dare ospitalità al giovane.

Le anticipazioni rivelano che nei prossimi appuntamenti della soap, Ciro farà una confessione inaspettata alla moglie. Non è da escludere che Ciro potrebbe aver tenuto nascosto di avere in realtà ricevuto quei soldi dal compare, ma che li ha destinati altrove, probabilmente per saldare dei debiti o per gioco. L'uomo potrebbe quindi aver tradito la fiducia di Concetta, tenendo nascosto il segreto per tutti questi anni.