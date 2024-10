Le anticipazioni della soap tv Endless love annunciano che nell'episodio che andrà in onda venerdì 18 ottobre alle 14.10 su Canale 5, Kemal leggerà il diario di Nihan e si commuoverà. Successivamente, Soydere si infurierà con Sezin per avergli rubato un anno di vita della loro bambina. Nel frattempo, Nihan rinfaccerà a Kemal che è anche colpa sua quellloche è suucesso perchè ha rifiutatodivederla e aiutarla.

Kemal legge il diario segreto di Nihan

Kemal riuscirà a impossessarsi del diario segreto di Nihan Sezin e inizierà a leggere le pagine scritte dalla sua ex fidanzata.

Soydere si commuoverà pensando ai momenti raccontati fra le pagine: si tratterà di situazioni che lui stesso ha perduto nella crescita della piccola Deniz. Successivamente, dalla commozione, Kemal passerà alla rabbia e vorrà portare via Deniz, togliendola dalle grinfie di Emir Kozcuoglu. Inoltre, Soydere si infurierà con Nihan.

Nihan accusa Kemal di non averla aiutata

La scoperta della paternità sarà per Kemal motivo di forte dolore e rabbia: oltre ad avercela con Emir per aver cresciuto sua figlia, Soydere ce l’avrà con la sua ex fidanzata per avergli nascosto la verità. Nihan, però, riuscirà a controbattere e proverà a far capire a Kemal che quanto accaduto è anche colpa sua. Sezin, quindi, ricorderà un episodio del passato al suo ex fidanzato: gli farà ripensare al giorno in cui era in carcere ed era andata a trovarlo.

In quell’occasione, Nihan è andata in prigione per incontrare Kemal e rivelargli la verità sulla paternità di Deniz, ma lui si è rifiutato di vederla e non l’ha aiutata.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Huseyin ha scoperto che Zeynep è l'amante di Emir

Nelle recenti puntate di Endless love andate in onda su Canale 5, Fehime ha visto Zeynep scambiarsi un bacio appassionato con Emir Kozcuoglu ed è rimasta sconvolta.

Tuttavia, per proteggere sua figlia, ha concordato con lei di non raccontare nulla a Huseyin. Successivamente, durante una lite furibonda in famiglia, Huseyin ha scoperto la verità e ha sbattuto Zeynep fuori di casa. La ragazza, quindi, è andata a vivere in hotel, rimanendo sola. Nel frattempo, Kemal si è recato all’albergo dove alloggiava sua sorella e ha saldato il suo conto per una settimana.

Nihan ha origliato una conversazione fra Emir e la piccola Deniz, ignara del fatto che Kozcuoglu aveva capito che sua moglie lo stava ascoltando con la radiolina della bambina. In quell’occasione, Emir ha affermato alla piccola di sentirsi veramente suo padre e di volerle stare vicino per sempre. Nel frattempo, Nihan si è accorta che Mujgan ha mosso le dita di una mano e ha avvertito subito suo marito.