Negli episodi della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, Tancredi nutre ancora dell'odio nei confronti di Vittorio. Quest'ultimo è rientrato a Milano per pochi giorni e, durante l'incontro con il nipote della contessa, ha rischiato di essere ucciso. In particolare Tancredi non ha preso bene la notizia di una possibile gravidanza di Matilde e ha puntato la pistola contro Vittorio. Fortunatamente Conti è rimasto illeso e, nonostante tutto, deciderà di non parlare a nessuno di quanto accaduto. Marta potrebbe però venire a sapere tutto e, per paura che questo faccia ancora del male, potrebbe denunciarlo alla polizia.

A quel punto Tancredi potrebbe finire in carcere.

Tancredi punta l'arma contro Vittorio ma non lo uccide

Nel corso della puntata andata in onda giovedì 3 ottobre, Vittorio ha fatto rientro a Milano ed ha avuto il piacere di riabbracciare gli ex colleghi dell'atelier. L'ex direttore del grande magazzino di moda milanese, è tornato in città per un motivo ben preciso: recuperare da Tancredi alcuni disegni di Matilde. Concordata l'ora dell'incontro, di Sant'Erasmo ha raggiunto Conti in negozio e, dopo aver appreso della possibile gravidanza di Matilde, ha puntato l'arma contro Vittorio. Quest'ultimo è rimasto illeso e dimostrerà ancora una volta di essere un signore, decidendo di non porgere alcuna denuncia.

Tancredi racconta a Umberto di aver rubato l'arma: Marta può denunciarlo

Scosso per quanto accaduto la sera precedente, Tancredi racconterà a Umberto di aver rubato la sua arma e di averla puntata verso Conti. Le anticipazioni rivelano che il commendatore rimprovererà Sant' Erasmo per quanto successo e cercherà in tutti i modi di placare il suo odio nei confronti di Vittorio.

A quel punto, Marta potrebbe ascoltare la conversazione e, per paura che il cugino commetta ancora gesti simili, potrebbe decidere di denunciarlo. Così facendo Tancredi avrebbe delle possibilità di finire in carcere e Matilde potrebbe potrebbe rientrare a Milano per vivere la sua storia d'amore con Vittorio in tutta serenità.

Matilde aveva lasciato la città

Sul finale della precedente stagione della soap, Matilde era stata denunciata da Tancredi per aver abbandonato il tetto coniugale e aver intrapreso una relazione clandestina con Conti. Tuttavia la socia della Galleria Milano Moda ha rischiato di essere arrestata e, grazie alla soffiata di Marta, era riuscita ad scappare prima dell'arrivo dei carabinieri. Insieme a Vittorio, Matilde aveva lasciato la città per trasferirsi a New York e iniziare una nuova vita lontano dall'ex marito. Tancredi intanto aveva iniziato a nutrire un odio profondo nei confronti di Conti per averlo allontanata dalla sua amata.